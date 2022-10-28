Роль Гафта в фильме «Воры в законе» оказалась одной из самых сложных в карьере артиста

Актер, театральный режиссер и народный артист РСФСР Валентин Гафт тяжело вживался в роль криминального авторитета в советском фильме «Воры в законе». Кинолента «Воры в законе» вышла на экраны в 1988 году. Буквально за год ее посмотрели порядка 40 млн человек. Гафт настолько вжился в роль преступника, что реальные бандиты приняли его за «своего». Однако за кадром осталась сложная работа актера, о которой не догадывались зрители. До съемок в фильме Гафт не умел обращаться с оружием и не понимал жизненной философии преступников. Однако в процессе съемок он смог осознать, чем живет его герой. Роль высоко оценили «авторитеты» и стали приглашать его на встречи и ужины. Актер уклончиво отказывал бандитам, отмечая, что «Воры в законе» не имеют ничего общего с его реальной жизнью, пишет «Киноафиша».