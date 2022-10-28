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3 часа назад

Топ лучших фильмов-катастроф

Мира Маркина

Многие уверены, что хорроры или фильмы-катастрофы привлекают человека по тем причинам, что во время их просмотра активируются симпатическая и парасимпатическая нервные системы, которые отвечают за выброс адреналина и последующее расслабление. К тому же существует версия, что фильмы-катастрофы позволяют зрителю прожить страшные и опасные ситуации, находясь при этом в полной безопасности. Если вы тоже относитесь к любителям этих жанров в кинематографе, "Рамблер" предлагает вам подборку лучших фильмов-катастроф для вечернего просмотра.

Топ лучших фильмов-катастроф
Фото: Кадр из фильма «2012»Кадр из фильма «2012»

«2012», 2009 год

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Автор известных на весь мир фильмов-катастроф "Послезавтра" и "День независимости" Роланд Эммерих в своей работе, вышедшей в прокат в 2009 году, показал окончательное разрушение планеты, предсказанное еще древними племенами. Цунами, землетрясения, вулканы – все природные катаклизмы разом обрушились на Землю вследствие того, что все планеты в один момент выстроились в ряд.

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«Неуправляемый», 2010 год

Режиссерская работа Тони Скотта, основанная на реальных событиях. Конечно, не обошлось без художественного вымысла, однако сама суть катастрофы сохранена – гигантский поезд теряет управление и мчит навстречу ужасной трагедии. В сюжете все осложняется тем, что поезд перевозит токсичные вещества и его разрушение грозит глобальной экологической катастрофой.

«Армагеддон», 1998 год

На плечи нескольких человек ложится великая миссия спасения всего человечества – к Земле приближается гигантский астероид, который грозит ее полным уничтожением. Астронавты отправляются в космос, где с помощью технологий, разработанными лучшими умами всего мира, стараются спасти жизнь на планете.

«Гравитация», 2013 год

В результате метеоритного дождя два астронавта оказываются в открытом космосе. Фильм поразил зрителей восхищающей работой оператора, а также технологиями, которые позволяют будто оказаться в открытом космосе вместе с героями картины во время просмотра. Главной героиней картины стала Сандра Буллок, в кадре с ней также появляется Джордж Клуни, однако по сути фильм можно считать моноспектаклем актрисы.

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