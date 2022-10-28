5 лучших фильмов с Джулией Робертс

Экранная «красотка» Джулия Робертс празднует день рождения — 28 октября актрисе исполняется 55 лет. В честь юбилея «Рамблер» собрал топ фильмов с участием звезды, которые не оставят никого равнодушным.
Эталонный ромком о миллионере Эдварде Льюисе, который снимает девушку легкого поведения на одну ночь, а влюбляется в нее на всю жизнь. Вивьен же оказывается в море блеска и лжи и терпит небрежное отношение к себе ради мужчины, который перестал быть для нее просто клиентом.
Красавица Лора Берни, доведенная до отчаяния ревностью и агрессивностью мужа, задумывает рискованную интригу. Она имитирует собственную гибель, начинает жизнь под другим именем и даже встречает хорошего человека. Но бывший муж узнает правду и начинает преследование.
Мегги Карпентер до смерти боится замужества и уже трижды сбегала прямо от алтаря, но все меняется, когда ее женихом оказывается журналист, который приехал в ее городок, чтобы написать разоблачительную статью о ней же самой. В главных ролях: Ричард Гир и Джулия Робертс.
Команда виртуозных воров во главе с Дэнни Оушеном планирует украсть 160 млн американских долларов из трех самых преуспевающих казино Лас-Вегаса. Все эти заведения принадлежат жестокому дельцу Терри Бенедикту, который только и мечтает о том, как встретится с бывшей женой Оушена. Чтобы воплотить в жизнь дерзкий план, злоумышленникам придется рисковать не только свободой, но и собой.
После болезненного развода и расставания с возлюбленным Элизабет Гилберт отправляется в путешествие по миру, которое помогает ей открыть новые горизонты и познать себя. В своих странствиях она обнаруживает истинное удовольствие от еды в Италии, силу молитвы в Индии и, наконец, неожиданно внутренний мир и баланс истинной любви в Индонезии.