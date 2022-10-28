5 лучших фильмов с Джулией Робертс

Экранная «красотка» Джулия Робертс празднует день рождения — 28 октября актрисе исполняется 55 лет. В честь юбилея «Рамблер» собрал топ фильмов с участием звезды, которые не оставят никого равнодушным.

Фото: Кадр из фильма "Красотка" Кадр из фильма "Красотка"

«Красотка» (1990)

Эталонный ромком о миллионере Эдварде Льюисе, который снимает девушку легкого поведения на одну ночь, а влюбляется в нее на всю жизнь. Вивьен же оказывается в море блеска и лжи и терпит небрежное отношение к себе ради мужчины, который перестал быть для нее просто клиентом.

Кадр из фильма "Красотка"

«В постели с врагом» (1991)

Красавица Лора Берни, доведенная до отчаяния ревностью и агрессивностью мужа, задумывает рискованную интригу. Она имитирует собственную гибель, начинает жизнь под другим именем и даже встречает хорошего человека. Но бывший муж узнает правду и начинает преследование.

«Сбежавшая невеста» (1999)

Мегги Карпентер до смерти боится замужества и уже трижды сбегала прямо от алтаря, но все меняется, когда ее женихом оказывается журналист, который приехал в ее городок, чтобы написать разоблачительную статью о ней же самой. В главных ролях: Ричард Гир и Джулия Робертс.

«Одиннадцать друзей Оушена» (2001)

Команда виртуозных воров во главе с Дэнни Оушеном планирует украсть 160 млн американских долларов из трех самых преуспевающих казино Лас-Вегаса. Все эти заведения принадлежат жестокому дельцу Терри Бенедикту, который только и мечтает о том, как встретится с бывшей женой Оушена. Чтобы воплотить в жизнь дерзкий план, злоумышленникам придется рисковать не только свободой, но и собой.

«Ешь, молись, люби» (2010)