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1 час назад

Тарантино опроверг обвинения Канье Уэста в плагиате

Мира Маркина

Режиссер Квентин Тарантино опроверг обвинения Канье Уэста в плагиате идеи фильма «Джанго Освобожденный». Об этом Тарантино заявил в эфире вечернего шоу Джимми Киммела.

Тарантино ответил на обвинения Уэста в плагиате
Фото: РИА НовостиРИА Новости

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По словам режиссера, заявление Уэста о том, что это он придумал сюжет картины «Джанго Освобожденный» — ложь. Тарантино подчеркнул, что идея снять подобный фильм возникла у него еще до знакомства с рэпером.

Режиссер расскзал, что Уэст обращался к нему с просьбой снять клип к треку «Gold Digger». Сюжет музыкального клипа, как и фильм Тарантино, обращается к теме рабства в США.

Ранее Канье Уэст обвинил Квентина Тарантино в плагиате.

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