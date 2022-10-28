Тарантино ответил на обвинения Уэста в плагиате

Режиссер Квентин Тарантино опроверг обвинения Канье Уэста в плагиате идеи фильма «Джанго Освобожденный». Об этом Тарантино заявил в эфире вечернего шоу Джимми Киммела.
По словам режиссера, заявление Уэста о том, что это он придумал сюжет картины «Джанго Освобожденный» — ложь. Тарантино подчеркнул, что идея снять подобный фильм возникла у него еще до знакомства с рэпером.
Режиссер расскзал, что Уэст обращался к нему с просьбой снять клип к треку «Gold Digger». Сюжет музыкального клипа, как и фильм Тарантино, обращается к теме рабства в США.