5 фактов о самом пугающем персонаже Стивена Кинга

В преддверии Хэллоуина ГК «ЛитРес» провела опрос среди пользователей и узнала, кого из персонажей мировой литературы они боятся больше всего, какие книги и экранизации считают самыми пугающими. В детстве респонденты испытывали сильнейший страх от Вия из одноименной повести Николая Васильевича Гоголя. Рейтинг героев, наводящих ужас на читателей во взрослом возрасте, возглавил клоун Пеннивайз, злодей из романа «Оно» Стивена Кинга. Но что мы о нем знаем?

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Клоун из знаменитого романа Стивена Кинга пугает уже не одно поколение детей и взрослых. Пеннивайз стал культовым злодеем и сегодня считается, пожалуй, самым страшным монстром в литературе. Совместно с «ЛитРес» мы собрали для вас 5 интересных фактов об этом жутком персонаже.

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Прибыл из космоса

Привычный нам образ клоуна с красным шаром в руке — искусственная оболочка для первородного зла. Чудовище прибыло на Землю из далекого космоса тысячелетия назад вместе с метеоритом. Поселившись под землей, на которой впоследствии построят городок Дерри, «Оно» впало в спячку. Но лишь до тех пор, пока его не разбудило индийское племя. С тех пор монстр пробуждается для охоты каждые 27 лет и это всегда плохо заканчивается для города и его жителей: исчезновением трехсот переселенцев в 1740 году, взрывом на Металлургическом заводе, пропажей детей, пожарами и зверскими убийствами. Кстати, возраст у монстра тоже солидный — он странствует между мирами более 15 миллиардов лет.

Что умеет Пеннивайз

Чтобы выжить, монстру необходимо питаться людьми, но вот охотится на них он весьма изощренно. Клоун предпочитает жертв, которых смог напугать, ведь так, по признанию самого Пеннивайза, усиливается вкус. Возможно именно поэтому он предпочитает охоту на детей — их легче напугать. Среди его умений не только способность перевоплощаться в любой образ, регенерация, бессмертие и телепортация. Монстр — тонкий манипулятор. Он управляет взрослыми, провоцируя в них бездействие к пропажам детей, и вызывает галлюцинации, которые почти невозможно отличить от реальности. Но это не значит, что его нельзя победить. У «Оно» есть и слабости, например, клоун часто совершает ошибки из-за собственного нарциссизма. А еще он бессилен перед мужеством и смелостью — тот, кто может побороть свой страх, оказывается для него неуязвим.

Пеннивайз — самка?

Как мы уже сказали, образ клоуна — лишь хитроумная ловушка монстра для заманивания маленьких детей. Но у этого смертельного хищника есть и другие формы. Например — гигантского паука. А после того, как в этом образе он отложил яйца, у поклонников книги возникла теория, что на самом деле «Оно» — самка, а где-то во внеземном пространстве есть похожий монстр-самец. Но на самом деле его истинная форма — яркие оранжевые огни, вызывающие безумие и смерть у любого, кто на них посмотрит. Их еще называют «смертельными огнями». Помимо клоуна, за свою историю «Оно» принимало 32 разные формы: гигантской птицы, бездомного, мумии, отрубленной головы, различных людей и т.д.

Появление в других произведениях Кинга

Признанный король ужасов Стивен Кинг вообще любит оставлять «пасхалки» в своих произведениях. Жуткий клоун не стал исключением. Например, Джейк Эппинг из романа 11/22/63 смутно ощущает присутствие «Оно» в канализации во время посещения городка Дерри. В книге «Ловец снов» появляется надпись «Пеннивайз жив», а в «Томминокерах» герой мельком видит выглядывающего из люка жуткого клоуна. Но сильнее всего «Оно» связано с циклом «Темная башня», где раскрывается происхождение монстра и даже упоминается его самый сильный противник — черепаха Матуран, символизирующая добро.

Помог Кингу побороть свою фобию