Гендиректор Disney высказался о «злоупотреблении повесткой»

«Мы хотим, чтобы наш контент отражал богатый и разнообразный мир, в котором мы живем. Сейчас же мы живем в мире, где все кажется поляризованным, но я думаю, мы хотим, чтобы Disney выступал за объединение людей», — заявил Чапек.