Как выглядит первая бодипозитивная героиня Disney

В последние годы кинокомпанию все чаще критикуют по разным поводам: то за навязывание нездоровых сценариев отношений, то из-за завышенных стандартов красоты, которым соответствуют героини мультфильмов, но не девушки из реальной жизни. Disney же всеми силами пытается соответствовать ожиданиям зрителей: так, компания выпустила короткометражный мультфильм «Отражение», в центре сюжета которого находится девушка в теле по имени Бьянка. Через любовь к балету она учится принимать свое тело, а еще «борется со своим собственным отражением, преодолевая сомнения и страх и осознавая свою внутреннюю силу и грацию». Это первая в истории Disney главная героиня мультфильма размера plus size.