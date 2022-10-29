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1 час назад

Что известно о первом мультфильме Disney с бодипозитивной главной героиней

Мира Маркина

Спустя 85 лет с момента основания компания Disney выпустила мультфильм с полной главной героиней. Что известно о новом проекте, читайте в материале «Рамблера».

Как выглядит первая бодипозитивная героиня Disney
Фото: Кадр из мультфильма "Отражение"Кадр из мультфильма "Отражение"

В последние годы кинокомпанию все чаще критикуют по разным поводам: то за навязывание нездоровых сценариев отношений, то из-за завышенных стандартов красоты, которым соответствуют героини мультфильмов, но не девушки из реальной жизни. Disney же всеми силами пытается соответствовать ожиданиям зрителей: так, компания выпустила короткометражный мультфильм «Отражение», в центре сюжета которого находится девушка в теле по имени Бьянка. Через любовь к балету она учится принимать свое тело, а еще «борется со своим собственным отражением, преодолевая сомнения и страх и осознавая свою внутреннюю силу и грацию». Это первая в истории Disney главная героиня мультфильма размера plus size.

Каким был первый мультфильм XIX века

Напомним, главный исполнительный директор The Walt Disney Company Роберт Чапек заявил, что в ближайшем будущем рассматривает возможность добавления в Disney+ больше контента с рейтингом R (для взрослой аудитории — Прим. Ред.).

«Вероятно, нам следует прислушиваться к нашей аудитории — это значит, что у нас гораздо больше свободы, чем мы, вероятно, думали», — высказался представитель компании.

Фильмы,Отражение,Walt Disney,
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