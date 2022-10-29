Почему стоит увидеть самый дорогой фильм в истории Германии

На Netflix вышел самый дорогой немецкий фильм в истории — уже выдвинутая от Германии на «Оскар» экранизация классического романа Эриха Марии Ремарка «На Западном фронте без перемен». «Лента.ру» рассказывает, какой получилась эта грандиозная картина о новобранцах времен Первой мировой войны.

Фото: Lenta Lenta

Пауль Боймер (Феликс Камеррер) — один из многих мобилизованных на фронт Первой мировой войны новобранцев. У него и его вчерашних одноклассников задорно горят глаза, ведь боевое руководство обещает, что уже через семь дней они победоносно войдут в Париж. Боймер не обращает внимания на то, что на внешне новенькой форме пришита бирка другого бойца (его гибель мы видим в прологе). Пауль отправляется на Западный фронт, где попадает под командование генерала Фридрикса (Девид Штрисов). Генерал истосковался по большой войне и с энтузиазмом командует вверенными ему боевыми единицами, не слишком заботясь ни об их жизнях, ни об эффективности боевых действий. На глазах Пауля один за другим гибнут свои и чужие солдаты, а линия фронта тем временем остается фактически неподвижной.

Видео дня

Роман Эриха Марии Ремарка «На Западном фронте без перемен» стал, что называется, моментальной классикой уже в 1928 году, когда был впервые опубликован. Писатель предварил свою книгу сообщением, что его роман — не исповедь и не обвинительное заключение, а лишь рассказ о его поколении. Том самом поколении, которое позднее назовут потерянным, поколении, которое прошло через Первую (а затем и Вторую) мировые войны. В основе сюжета о новобранце Пауле Боймере лежит, разумеется, опыт самого Ремарка. Писатель провоевал на Западном фронте полтора месяца летом 1917-го — до того, как получил осколочные ранения и отправился в госпиталь, где провел остаток войны. Его книга — откровенный, насыщенный деталями рассказ о грязи, боли, ужасе и бессмысленности, которые составляли военный быт Первой мировой. Судя по непреходящей популярности книг Ремарка, обстановка на фронтах не слишком принципиально менялась и в следующие без малого сто лет после публикации его романа.

Говорит об актуальности «На Западном фронте без перемен» и тот факт, что нынешний фильм — уже третья экранизация романа. Первая была сделана в США в 1930-м: фильм Льюиса Майлстоуна получил «Оскары» за лучший фильм и режиссуру, а в Германии был запрещен к показу стараниями НСДАП. В 1979-м вышла телевизионная экранизация, получившая «Эмми» за лучший мини-сериал или телефильм. Вышедшее сейчас на Netflix кино — первая немецкая картина по классическому роману. Разумеется, к производству подошли со всем почтением: «На Западном фронте без перемен» продвигался как самый дорогой фильм в истории страны, который скоро станет еще и претендентом на «Оскар» от Германии. Режиссером стал Эдвард Бергер, который на родине снял шпионскую «Германию 83», а для Showtime поставил блестящий мини-сериал «Патрик Мелроуз» с Бенедиктом Камбербэтчем.

Как ни удивительно, «На Западном фронте без перемен» выглядит не только и не столько дорого, сколько по-настоящему завораживающе

Бергер дает множество широкоугольных общих планов, на которых изрытая боями земля и рассветная дымка перед наступлением вместе образуют какой-то совершенно неземной пейзаж. Непосредственно военные сцены тоже сняты потрясающе: безукоризненный монтажный ритм, внимание к деталям и, как итог, — абсолютные внятность и прозрачность даже в длинных сценах сражений. При этом Бергер ничуть не злоупотребляет сентиментальностью (которой, признаем, всегда грешила ремарковская проза). Никакой драматичной закадровой музыки, никаких крупных планов с заламыванием рук или мимическими судорогами, призванными изобразить крайнюю степень страдания.

Напротив, «На Западном фронте без перемен» выдерживает по отношению к героям небольшую, но почтительную дистанцию. Более того, собственно экранизация пресловутой (пользуясь позднесоветской терминологией) окопной правды выполнена почти как психоделическая фантастика в духе «Сталкера» Андрея Тарковского. Разноцветная грязь, переливающиеся лужи, совсем редкие вспышки алой крови, гигантские боевые машины, зловещие силуэты с огнеметами... Все это, повторимся, абсолютно завораживает и так же явно противоречит человеческой природе как таковой. Для того чтобы авторское отношение было окончательно ясным, Бергер в центральной военной сцене делает перебивку. Сцены с кровью и грязью прерывает кадр со стоящим на балконе на безопасной дистанции от поля боя генералом, отправившим солдат на бойню.