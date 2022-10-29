Стал известен обладатель гран-при фестиваля "Послание к человеку"

Российско-белорусская картина "Куда мы едем" режиссера Руслана Федотова удостоена Гран-при "Золотой кентавр" за лучший фильм XXXII Международного кинофестиваля "Послание к человеку", сообщается на сайте мероприятия. Победителей и призеров киносмотра объявили на церемонии, прошедшей в пятницу на петербургской киностудии "Лендок".

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

"Гран-при "Золотой Кентавр" и $3 тыс. за лучший фильм фестиваля с формулировкой "За оригинальное и точное изображение городского метро, которое позволяет нам прочувствовать эту альтернативную реальность москвичей, исследуя собственное направление" - "Куда мы едем", режиссер Руслан Федотов, Беларусь, Россия, 2021", - сказано в сообщении.

Видео дня

По словам президента фестиваля, кинорежиссера, народного артиста России Алексея Учителя, "Послание к человеку" в этом году не просто состоялось, невзирая на множество обстоятельств, но и стало знаковым. "Мы собрали прекрасную программу, приехало много интереснейших гостей. Самое удивительное, мне кажется, в том, что мы привели в кинотеатры людей. Даже по предварительным результатам, мы перекрыли статистику в Петербурге в несколько раз. Главный результат - есть интерес к кино, интересному, талантливому, особенному, уникальному", - приводятся его слова в сообщении.

Многие годы "Послание к человеку" является ведущим российским киносмотром по числу присланных заявок и географии участников. В 2022 году для участия в конкурсе было прислано 1 435 заявок из 76 стран мира. В конкурс вошли 50 фильмов.

Международный, национальный и экспериментальный конкурсы

Специальный приз жюри международного конкурса "Кентавр" и $1 тыс. с формулировкой "За фильм о любви и прощении, которым неподвластно время" получил фильм "Поверни свое тело к солнцу" голландского режиссера Алены ван дер Хост. Он рассказывает о невероятной истории жизни советского солдата, попавшего в плен к фашистам во время Великой Отечественной войны. Вместе с его дочерью Саной режиссер изучает прошлое, чтобы узнать и понять судьбу ее отца. Этой же киноработе присужден приз студенческого жюри фестиваля.

Еще один спецприз вручили команде французской картины "Николае" Михая Греку - "За взгляд режиссера на сохранение исторической памяти и предотвращение повторения трагических событий истории". Третий спецприз жюри международного конкурса присудило фильму из Бангладеш "То, что я не могу рассказать своей матери" режиссера Хумайры Билкис. Специального упоминания с формулировкой "За создание портрета Санкт-Петербурга - многоликого и непростого" удостоена киноработа из Швейцарии "Праздники" режиссера Антуана Каттина.

В национальном конкурсе документальных фильмов обладателем приза "Кентавр" и вознаграждения в 50 тыс. рублей за лучший фильм стал документальный сериал "Сироты" Алексея Суховея - "За искренность героев и бережную внимательность режиссера". Спецприз жюри этого конкурса получил "Выход" Максима и Евгении Арбугаевых - "За визуальное удивление и поэзию".

Приз жюри международного конкурса экспериментальных фильмов InSilico за лучшую работу получила российская картина "Песнь о Боспоре" Федора Максимишина. Награды за вклад в европейский авторский кинематограф удостоены сестры и брат Митевски из Северной Македонии, которые более 20 лет назад основали собственную семейную кинокомпанию. Ее получил художник и режиссер Вук Митевски, который на фестивале возглавлял жюри международного конкурса.

Жюри прессы присудило главный приз за лучший фильм с формулировкой "За концептуальный и чувственный взгляд на повседневную действительность" бразильской картине "Кожа" Маркуса Пиментела. Специального упоминания "За абсурдистский и точный образ нашей реальности" удостоен фильм "Наводка" российского режиссера Вячеслава Фролова.

О фестивале

Фестиваль открылся 21 октября, он будет проходить по 29 октября. В его программу вошли 142 картины, в том числе мировые и национальные премьеры. В субботу на площадке Дома кино состоятся показы фильмов-победителей конкурсов киносмотра.