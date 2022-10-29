Топ фильмов, которые поднимут вам настроение

Сегодня Никита Златоуст поделился с нами фильмами, которые можно посмотреть на досуге. Эта подборка точно поднимет вам настроение! Сейчас осень, а это обычно период маленькой хандры и апатии. Эти картины будут как нельзя кстати. По крайней мере, Никита их частенько пересматривает.

Фото: popcake.tv popcake.tv

“Мы купили зоопарк”

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Это кино про семейство Ми, которое потратило все свои сбережения, чтобы воплотить в жизнь одну очень эксцентричную идею — спасти целый зоопарк с 200 экзотическими животными. Зоопарк находился в сельской глуши, в полном запустении, а бедным животным грозила смерть.

Зачинщиком всего этого дела стал отец семейства Бенджамин Ми. После того как погибает его жена, он решает начать жизнь заново. Фильм, в основе которого лежит очень оригинальная идея, точно придется вам по вкусу. Здесь идеально все — сюжетная линия, искрометный юмор, игра актеров. Лично у меня это кино находится в коллекции любимых фильмов, которые я пересматриваю.

“Путешествие Гектора в поисках счастья”

Гектор — достаточно необычный и при этом очень обаятельный персонаж. Он психиатр из Лондона и находится в глубоком кризисе по причине профессиональных неудач. Доктора удручает то, что его пациенты после работы с ним не становятся счастливее, как бы он ни старался. Выходом становится решение отправиться в кругосветное путешествие, чтобы понять, существует ли счастье вообще. И самое главное, что такое счастье лично для Гектора. Скорее всего, после просмотра этого фильма вы начнете по другому смотреть на жизнь!

“Бойфренд из будущего”

Когда главному герою Тиму Лейку исполняется 21 год, отец открывает ему тайну, которая изменит его жизнь. Оказывается, что все мужчины в их семье умеют путешествовать во времени. При этом Тим Лейк не может менять ход истории, но вполне способен изменить события собственной жизни. Дальше спойлерить не буду, фильм безумно интересный. Если вы любите романтические фильмы с элементами фэнтези, то это кино точно для вас. Приятного просмотра!

“Управление гневом”

Фильм с Адамом Сэндлером и Джеком Николсоном. Главный герой — скромный клерк-неудачник. Сюжет закручивается на том, что его приговаривают к принудительному лечению у психиатра. Причина — нападение на бортпроводницу. Но не зря говорят, что большинство психиатров сами не совсем нормальны, а порой даже можно сказать безумны… Очень захватывающий фильм, который поднимет вам настроение!

“Лавка чудес”

Сказочная и завораживающая история про магазин игрушек и его работников. Чарующая комедия с Дастином Хоффманом и Натали Портман. Владельцу магазина Эдварду Магориуму исполнилось 243 года, поэтому он чувствует, что ему пора отойти от дел. За более чем 100 лет управления он вложил все свои силы и возможности, чтобы сделать этот магазин самым волшебным и сказочным местом на планете.

Вместо себя он назначает менеджера — 25 летнюю Молли Махоуни. Жизнь Молли полна радости и сюрпризов, но несмотря на это девушка страдает от депрессии. Такое ее состояние сильно влияет на магазин, и из некогда веселого, шумного места, где всегда звучал смех детей, он превращается в нечто темное и унылое. И кажется, что из-за этого лавка чудес вот-вот закроется. Но на самом деле история только начинается.