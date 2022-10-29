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1 час назад

Глава Marvel Studios Кевин Файги намерен пристально следить за деятельностью Джеймса Ганна в DC

Газета.Ru

Глава Marvel Studios Кевин Файги заявил, что будет внимательно следить за дальнейшей деятельностью режиссера и продюсера Джеймса Ганна, недавно ставшего одним из гендиректоров DC Studios. Об этом он заявил во время премьеры нового фильма Marvel «Черная пантера: Ваканда навсегда» в Лос-Анджелесе.

Кевин Файги пристально следит за деятельностью Джеймса Ганна в DC
Фото: Газета.RuГазета.Ru

В ответ на просьбу журналистки издания Deadline прокомментировать назначение Ганна продюсер с улыбкой напомнил, что до мая (то есть до выхода картины «Стражи Галактики. Часть 3») у режиссера остается еще много обязательств перед Marvel, о чем он должен быть хорошо осведомлен.

«Но после этого я буду первым в очереди на то, чтобы увидеть все, что он сделает», — заключил Файги.

В прошлом десятилетии Ганн снял для Marvel две ленты о Стражах Галактики и должен был завершить трилогию, однако летом 2018 года боссы Disney уволили его с должности режиссера франшизы за старые твиты с неполиткорректными шутками про педофилию и СПИД. После этого компания Warner Bros. предложила Ганну выступить постановщиком сиквела фильма «Отряд самоубийц». Весной 2019 года стало известно, что кинематографист возобновил сотрудничество с Disney и все-таки снимет третью часть «Стражей Галактики», при этом продолжая работу с DC.

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