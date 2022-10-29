Кевин Файги пристально следит за деятельностью Джеймса Ганна в DC

Глава Marvel Studios Кевин Файги заявил, что будет внимательно следить за дальнейшей деятельностью режиссера и продюсера Джеймса Ганна, недавно ставшего одним из гендиректоров DC Studios. Об этом он заявил во время премьеры нового фильма Marvel «Черная пантера: Ваканда навсегда» в Лос-Анджелесе.

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В ответ на просьбу журналистки издания Deadline прокомментировать назначение Ганна продюсер с улыбкой напомнил, что до мая (то есть до выхода картины «Стражи Галактики. Часть 3») у режиссера остается еще много обязательств перед Marvel, о чем он должен быть хорошо осведомлен.

«Но после этого я буду первым в очереди на то, чтобы увидеть все, что он сделает», — заключил Файги.