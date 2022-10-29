Глава Disney публично оскорбил поклонников мультфильмов

"Когда вы идете по главной улице и любуетесь замком, вы не думаете, на какой стороне политического спектра вы находитесь. Вы делитесь с другими своей верой в удивительные аспекты того, чем является Disney. И я хотел бы использовать компанию для объединения людей. Я думаю, мы делаем это, рассказывая разные истории и показывая разных персонажей", - Боб Чапек.