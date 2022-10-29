Глава Disney публично оскорбил поклонников мультфильмов

В конференции Wall Street Journal Tech Live принял участие Роберт «Боб» Чапек, главный исполнительный директор The Walt Disney Company. И в ходе беседы он заявил, что компания делает ставку на то, что взрослые не любят мультипликационные фильмы.
"Я всегда считал, что, когда взрослые уложат детей спать после просмотра «Пиноккио», «Дамбо» или «Русалочки», они не включат очередной мультик. Они захотят посмотреть что-то более подходящее для их возраста", - Боб Чапек.
Его высказывание вызвало недоумение в сети. В частности, пользователи напомнили, что сам Уолт Дисней говорил:
«Вы мертвы, если нацеливаетесь только на детей. Взрослые — всего лишь выросшие дети».
Помимо этого, Чапек прокомментировал обвинения в излишнем следовании повестке и чрезмерной политизации студии. С его точки зрения, чёрная Русалочка и гомосексуальные герои в «Красавице и Чудовище» и «Баззе Лайтере» — всего лишь выражение богатства и разнообразия мира.
"Когда вы идете по главной улице и любуетесь замком, вы не думаете, на какой стороне политического спектра вы находитесь. Вы делитесь с другими своей верой в удивительные аспекты того, чем является Disney. И я хотел бы использовать компанию для объединения людей. Я думаю, мы делаем это, рассказывая разные истории и показывая разных персонажей", - Боб Чапек.