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2 часа назад

Глава Disney считает, что взрослые не любят мультфильмы

Игромания.ру

В конференции Wall Street Journal Tech Live принял участие Роберт «Боб» Чапек, главный исполнительный директор The Walt Disney Company. И в ходе беседы он заявил, что компания делает ставку на то, что взрослые не любят мультипликационные фильмы.

Глава Disney публично оскорбил поклонников мультфильмов
Фото: Игромания.руИгромания.ру

"Я всегда считал, что, когда взрослые уложат детей спать после просмотра «Пиноккио», «Дамбо» или «Русалочки», они не включат очередной мультик. Они захотят посмотреть что-то более подходящее для их возраста", - Боб Чапек.

Его высказывание вызвало недоумение в сети. В частности, пользователи напомнили, что сам Уолт Дисней говорил:

«Вы мертвы, если нацеливаетесь только на детей. Взрослые — всего лишь выросшие дети».

Помимо этого, Чапек прокомментировал обвинения в излишнем следовании повестке и чрезмерной политизации студии. С его точки зрения, чёрная Русалочка и гомосексуальные герои в «Красавице и Чудовище» и «Баззе Лайтере» — всего лишь выражение богатства и разнообразия мира.

"Когда вы идете по главной улице и любуетесь замком, вы не думаете, на какой стороне политического спектра вы находитесь. Вы делитесь с другими своей верой в удивительные аспекты того, чем является Disney. И я хотел бы использовать компанию для объединения людей. Я думаю, мы делаем это, рассказывая разные истории и показывая разных персонажей", - Боб Чапек.

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