Звезда "Эйфории" Сидни Суини сыграет монашку в хорроре

Американская актриса Сидни Суини («Эйфория», «Белый лотос») сыграет главную роль в предстоящем хорроре «Непорочная» («Immaculate») режиссера Майкла Мохана, пишет IndieWire.
Как отмечает издание, лента станет их третьей совместной работой: до этого Суини снималась у Мохана в драмеди-сериале «Сплошной отстой!» и эротическом триллере «Вуайеристы».
«Непорочная» расскажет о набожной христианке Сесилии, которой предлагают стать монахиней в знаменитом итальянском монастыре. Однако радушный прием начинают омрачать ужасающие секреты, что таит в себе монастырь.