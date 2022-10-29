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3 часа назад

Звезда "Эйфории" Сидни Суини сыграет монашку в новом хорроре режиссера "Вуайеристов"

Газета.Ru

Американская актриса Сидни Суини («Эйфория», «Белый лотос») сыграет главную роль в предстоящем хорроре «Непорочная» («Immaculate») режиссера Майкла Мохана, пишет IndieWire.

Звезда "Эйфории" Сидни Суини сыграет монашку в хорроре
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как отмечает издание, лента станет их третьей совместной работой: до этого Суини снималась у Мохана в драмеди-сериале «Сплошной отстой!» и эротическом триллере «Вуайеристы».

«Непорочная» расскажет о набожной христианке Сесилии, которой предлагают стать монахиней в знаменитом итальянском монастыре. Однако радушный прием начинают омрачать ужасающие секреты, что таит в себе монастырь.

Фильмы,Эйфория,
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