Роберт Де Ниро снимется в боевике «Дикое спасение»

В опубликованном трейлере «Дикого спасения» Де Ниро исполняет роль шерифа Чёрча. Согласно официальному синопсису, Чёрч и детектив Зеппелин «пытаются сохранить мир в провинциальном городке, где жители интересуются только церковью и средствами, чтобы расслабиться».

Сюжет фокусируется на молодой паре Шелби Джоне (Джек Хьюстон) и Руби Ред (Уилла Фицджералд), которые хотят начать жизнь с нового листа. «Они решают построить семью и завязать с прошлым при помощи Питера, родственника Руби (Джон Малкович)», - говорится в описании. «Однако девушка погибает, так и не исполнив последней воли – покреститься и искупить грехи». И Шелби решает выйти на тропу войны, чтобы отыскать тех, кто «отнял» у него любимую.