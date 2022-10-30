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33 минуты назад

Роберт Де Ниро снимется в боевике «Дикое спасение»

Inc-News

В картине Рэндолла Эмметта снялся также Джон Малкович.

Роберт Де Ниро снимется в боевике «Дикое спасение»
Фото: Inc-NewsInc-News

В опубликованном трейлере «Дикого спасения» Де Ниро исполняет роль шерифа Чёрча. Согласно официальному синопсису, Чёрч и детектив Зеппелин «пытаются сохранить мир в провинциальном городке, где жители интересуются только церковью и средствами, чтобы расслабиться».

Сюжет фокусируется на молодой паре Шелби Джоне (Джек Хьюстон) и Руби Ред (Уилла Фицджералд), которые хотят начать жизнь с нового листа. «Они решают построить семью и завязать с прошлым при помощи Питера, родственника Руби (Джон Малкович)», - говорится в описании. «Однако девушка погибает, так и не исполнив последней воли – покреститься и искупить грехи». И Шелби решает выйти на тропу войны, чтобы отыскать тех, кто «отнял» у него любимую.

Боевик «Дикое спасение» выйдет на экраны и будет доступен для стрима 2-го декабря.

Фильмы,Джон Малкович,Роберт де Ниро,
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