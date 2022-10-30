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2 часа назад

“Роковая страсть”: фильмы про судьбу эмигрантов

Даша Краснова

Многие люди сейчас покидают страну, и многие сталкиваются с отъездом близких. "Рамблер" вспомнил несколько ярких фильмов, герои которых покинули родину.

“Роковая страсть”: фильмы про судьбу эмигрантов
Фото: кадр из фильмакадр из фильма

Терминал

кадр из фильма

Когда покидаешь свою страну, нет никакой гарантии, что новый дом тебя примет. Герой Тома Хэнкса из фильма Стивена Спилберга «Терминал» отправился из родной Кракозии в США, но уже в полете он лишается возможности вернуться домой. В общем, он застревает в транзитной зоне американского аэропорта, живет здесь, работает и даже находит друзей и любовь. Удивительно, но в основе фильма лежат реальные истории людей, которые попали в ловушки бюрократии.

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Роковая страсть

кадр из фильма

Сюжет рассказывает о двух сестрах, польских эмигрантках, которые ищут счастье в 30-е годы прошлого столетия. По прибытии в Нью-Йорк одна из сестер – Магда – попадает в карантин с подозрением на туберкулез, а Эва оказывается вовлеченной в секс-работу. И теперь ей важно не только выжить, но и спасти свою сестру. Если бы не гуманистический финал, картину можно было бы назвать ужасным сном всех покидающих родину в поисках лучшей жизни.

Китайская головоломка

кадр из фильма

Главный герой фильма отправляется в Нью-Йорк, куда из Парижа внезапно уехала его бывшая супруга с детьми. Но закрепиться в стране без постоянной работы не просто, поэтому мужчина решает заключить фиктивный брак. Ну, а потом все происходит так, как обычно и происходит в подобных фильмах.

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