Топ-5 нестандартных фильмов ужасов

Специально для вас мы подготовили необычную подборку фильмов ужасов и триллеров. В отличие от большинства хорроров, здесь не будет рек крови, скримеров, и даже мистики в них по минимуму.

Фото: Омск Здесь Омск Здесь

Нет, вместо тёмных переулков - зелёные поля и луга, а вместо разной нечисти - обычные люди, которые способны напугать не меньше. После их просмотра парочка фобий вам гарантирована.

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Канун 31 октября по поверьям считается периодом, когда грань между мирами живых и мёртвых стирается. Однако если ночью на кухне загремят кастрюли или начнёт мигать лампочка, не спешите хвататься за тяжёлый тупой предмет. Проверьте сначала местонахождение всех ваших ненасытных домочадцев. Если обнаружите их у холодильника, то значит самое время для совместного вечера кино.

"Солнцестояние" (18+) 2019 год

Вам хоть раз на улице пытались всучить книжечку о божьих промыслах и жизни после смерти, при этом заманивая в религиозные коммуны? Если да, то тогда этот фолк-хоррор американского режиссёра Ари Астера вас заинтересует.

Студенты колледжа по приглашению своего друга Пелле из Швеции едут на праздник солнцестояния в деревушку Хельсингланд. 9-дневное торжество проводят всего раз в 90 лет.

Однако Пелле скрывает почти все детали этого "театрализованного представления". Участники торжества принимают наркотики, проводят бесчеловечные обряды и расправляются с чужаками. Вся эта жуткая картина разворачивается на фоне зелёных лугов, цветочных полей и разноцветных милых домиков под мелодичные переливы флейт. Это ужасает и доказывает: чтобы напугать зрителя, совсем необязательно снимать в тёмном подвале или жутком особняке на окраине города.

"Платформа" (18+) 2019 год

Представьте, что вы открываете глаза и оказываетесь с незнакомым дедом в бетонной башне с ярусами. В центре - прямоугольная шахта, по которой один раз в сутки спускается платформа с едой. Она останавливается на каждом ярусе буквально на пару минут - что успели ухватить, то ваше. Вот только уровней в этой башне более 300, а еды не так уж и много. Так что даже до середины доходят в лучшем случае объедки.

Вы находитесь на одном из самых изобильных ярусов. И если каждый будет брать по одной порции, то достанется всем. Однако раз в месяц заключённых переселяют на другой уровень. И тот, кто был на верхнем ярусе, легко может оказаться на последнем. Вы будете отъедаться, не думая о голодающих внизу, или выберете питаться в меру, чтобы еды хватило и менее удачливым соседям по башне?

Именно такой моральный выбор ставит перед героями эксперимента испанский режиссёр Гальдера Гастелу-Уррутии в фильме "Платформа". Он размышляет о неизбежном классовом расслоении, которое существует в мире. Здесь верхние слои обжираются из жадности, а нижние идут на крайние меры, такие как убийство и каннибализм, чтобы выжить. Фильм пугает тем, что ты неосознанно ставишь себя на место главного героя, который в суровых условиях старается остаться человеком. Однако без жертв обойтись не получится.

"Хижина в лесу" (18+) 2012 год

Этот фильм точно не подойдёт тем, кому наскучили банальные приёмы и клише ужастиков. Потому что здесь их полно! Однако при этом он умудряется быть оригинальным.

Пятеро студентов отправляются на уикенд в хижину за город. Однако даже не представляют, что их отдых задолго до поездки был спланирован учёными с садистскими наклонностями.

Сюжет отдалённо напоминает "Шоу Трумана". Разница лишь в том, что первый граничит с миром сверхъестественного и фантастики, где учёные натравливают разных тварей на бедных студентов, устраивая им адские каникулы (не будем спойлерить зачем - узнаете из фильма). А во втором - съёмочная группа, наоборот, создаёт идеальный искусственный мир в рамках реалити-шоу, где главный герой должен быть счастлив.

Первая треть "Хижины в лесу"в точности повторяет сюжет культового ужастика Сэма Рэйми "Зловещие мертвецы" (1981). Однако цель кинокартины - не напугать, а высмеять стандартные приёмы фильмов ужасов. Отсюда и злые зомби, восставшие из могил после прочтения латинского заклинания чересчур любознательной молоденькой девушкой. И криповый хозяин бензоколонки с лопнувшим капилляром в глазу, которого ребята встречают, заблудившись по пути в хижину. И обрушение туннеля в самый неподходящий момент. Здесь сплошная метаирония.

Особенность этого ужастика в том, что авторы не ограничились одной классификацией нечисти, а собрали солянку из зомби, клоунов, гоблинов, хищных деревьев, инопланетян, демонов и даже снежного человека.

"Убойный монтаж" (16+) 2022 год

Фильмов про зомби так много, что ими уже никого не удивишь. Однако в этом году фильм с их участием открывал Каннский кинофестиваль.

Французский режиссёр Мишель Хазанавичус показал нестандартный подход: он снял кино о том, как снимают кино. Однако при просмотре первых 30 минут фильма вы будете сидеть в тотальном кринже и непонимании, почему малобюджетный хоррор с неубедительной актёрской игрой показывают на одном из лучших фестивалей мирового уровня. Однако, пережив эту часть, вы будете приятно вознаграждены. Ведь всё, от пауз до фальши, обретёт свою причинно-следственную связь.

"Мама!" (18+) 2017 год

"Как хоррор - это смехотворно, потому что здесь потрясающая и весёлая юмористическая составляющая, а как машина для того, чтобы свести вас с ума - это прекрасно", - писали о фильме "мама!"в британском издании The Guardian.

Эту кинокартину смотрели немногие, а её рейтинг на "Кинопоиске" составляет 7 баллов. Американский режиссёр Даррен Аронофски больше любим и известен фильмами "Реквием по мечте" и "Чёрный лебедь". Но всё же пройти мимо "мамы!" будет большим упущением.

Это история об известном писателе, который страдает от творческого кризиса и его жене, которая заботится о доме, который в фильме представлен как живой организм. Она прислушивается к сердцебиению его стен и залатывает кровоточащие в них дыры.

Однажды к паре приходит неизвестный мужчина, который решил, что у них сдаётся комната. Муж с гостеприимством впускает непрошеного гостя. Однако после этого в дом начинают стекаться всё больше людей, устраивая дебоши и разрушая жилище.

Идея фильма неоднозначна. Кто-то трактует её как нездоровое служение музы творцу, кто-то видит здесь потребительское отношения человека к природе ("Матери") и её дальнейшее восстание, кто-то прочитывает библейский сюжет с приходом Адама и Евы, Всемирным потопом и пожиранием плоти Иисуса.