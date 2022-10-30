Сколько заработали российские кинотеатры заработают ужастиках в Хеллоуин

Российские кинотеатры могут сделать большую кассу на фильмах, которые выйдут к Хеллоуину. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на данные экспертов.
«По прогнозам Estimate Company, бокс-офис всех релизов в последний уикенд октября может достичь 280 млн рублей. Это почти вдвое больше кассовых сборов в те же даты в 2021 году», – говорится в публикации.
Аналитик компании Estimate Company Тимур Имаев отметил, что по итогам этого уикенда самыми успешными фильмами ужасов станут «Паранормальное явление: Дом призраков», «Ужасающий 2», «Я иду искать. Королевская игра» и «Астрал. Реинкарнация». Все фильмы – зарубежные.
Что касается стриминговых сервисов, то следует обратить внимание на сериал Гильермо дель Торо «Кабинет редкостей» и новый мультфильм Генри Селика «Уэнделл и Уайлд», пишет «Коммерсант».
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что россияне выбрали самые жуткие хорроры для просмотра в Хеллоуин.