Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+4° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
1 час назад

Сколько заработали российские кинотеатры заработают ужастиках в Хеллоуин

РИА "ФедералПресс"

Российские кинотеатры могут сделать большую кассу на фильмах, которые выйдут к Хеллоуину. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на данные экспертов.

Сколько заработали российские кинотеатры заработают ужастиках в Хеллоуин
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«По прогнозам Estimate Company, бокс-офис всех релизов в последний уикенд октября может достичь 280 млн рублей. Это почти вдвое больше кассовых сборов в те же даты в 2021 году», – говорится в публикации.

Аналитик компании Estimate Company Тимур Имаев отметил, что по итогам этого уикенда самыми успешными фильмами ужасов станут «Паранормальное явление: Дом призраков», «Ужасающий 2», «Я иду искать. Королевская игра» и «Астрал. Реинкарнация». Все фильмы – зарубежные.

Что касается стриминговых сервисов, то следует обратить внимание на сериал Гильермо дель Торо «Кабинет редкостей» и новый мультфильм Генри Селика «Уэнделл и Уайлд», пишет «Коммерсант».

Ранее «ФедералПресс» сообщал, что россияне выбрали самые жуткие хорроры для просмотра в Хеллоуин.

Фильмы,Гильермо дель Торо,Коммерсант,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители