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1 час назад

Продюсер новой Marvel: «Вечные» ещё вернутся

Чемпионат.com

Продюсер грядущего блокбастера «Чёрная Пантера: Ваканда навсегда» Нейт Мур намекнул на возможное продолжение фильма «Вечные», который он тоже продюсировал.

Продюсер новой Marvel: «Вечные» ещё вернутся
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Не хочу ничего спойлерить, но мы ещё не видели последнего из героев «Вечных».

Мур не стал раскрывать подробности. Вероятно, он имел в виду камео одного из «Вечных» в каком-нибудь новом фильме Marvel. Но есть шанс, что продюсер уже подумывает о сиквеле картины.

Шансы на выход сиквела невелики, но они есть. При бюджете $ 200 млн «Вечные» собрали немного больше $ 402 млн. Важно учитывать, что фильм вышел во время пандемии COVID-19, тогда на кинотеатры наложили массу ограничений по посещаемости, а некоторые были закрыты.

Мировая премьера «Вечных» состоялась в ноябре 2021 года. Фильм критики приняли прохладно, а вот многим зрителям он понравился. На агрегаторе Rotten Tomatoes рейтинг картины составляет 47% – от критиков и 77% – от зрителей.

«Чёрная Пантера: Ваканда навсегда» выходит в прокат 9 ноября 2022 года. В России он не выйдет, потому что Disney свернула деятельность в стране.

Фильмы,Walt Disney,
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