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1 час назад

В «Дэдпуле 3» Росомаха будет более агрессивным и сварливым

Чемпионат.com

Хью Джекман уже прочитал сценарий «Дэдпула 3» и заявил, что Росомаха в новом супергеройском блокбастере будет более злым и агрессивным. Возможно, авторы решили сделать знаменитого героя менее драматичным, каким он представал в «Логане», а более импульсивным.

В «Дэдпуле 3» Росомаха будет более агрессивным и сварливым
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В третьем «Дэдпуле» определённо более злой и сварливый Росомаха, и он собирается нанести по герою Райана Рейнольдса несколько точных ударов.

Актер с искренней радостью готовится к возвращению к образу Росомахи.

Могу сказать, что у меня будет лучшее время в моей жизни — я вернулся в спортзал и много ем, и иногда я чувствую себя немного некомофртно из-за протеиновых коктейлей, которые сейчас пью.

Интересный факт: Хью Джекман сам решил вернуться к роли ворчливого супергероя. Несколько лет Райан Рейнольдс ежедневно названивал ему, рассчитывая всё же убедить своего близкого друга вновь сыграть Росомаху, но даже он в какой-то момент потерял надежду.

Премьера «Дэдпула 3» состоится в ноябре 2024 года.

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