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58 минут назад

Россияне выбрали самые популярные эпизоды советского кино

Мослента

Самые популярные эпизоды советского кино выбрали в соответствующем рейтинге россияне. В пресс-службе телеканала «Мосфильм. Золотая коллекция» ТАСС сообщили, что рейтинг возглавила сцена из комедии Владимира Меньшова «Любовь и голуби» с разборками героинь актрис Людмилы Гурченко и Нины Дорошиной.

Россияне выбрали самые популярные эпизоды советского кино
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

«В фильме "Любовь и голуби" самым популярным стал момент встречи двух соперниц — Раисы Захаровны и Нади. Только за последний месяц люди искали ключевую фразу этой сцены почти четыре тысячи раз», — говорится в сообщении.

В топ-3 также попали сцена на танцплощадке в фильме режиссера Георгия Данелии «Афоня», где героиня актрисы Татьяны Распутиной произносит фразу «Это энергичный танец», а также сцена в «Бриллиантовой руке» режиссера Леонида Гайдая с неудавшимся соблазнением главного героя Семена Семеновича в исполнении актера Юрия Никулина.

Фильмы,Любовь и голуби,Бриллиантовая рука,Татьяна Распутина,Нина Дорошина,Георгий Данелия,Владимир Меньшов,Людмила Гурченко,Юрий Никулин,Леонид Гайдай,
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