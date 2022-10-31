Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+11° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
1 час назад

Кошечка помогает Тому Крузу в фанатском трейлере «Топ Гана»

Чемпионат.com

Ведущий канала OwlKitty опубликовал видео, на котором можно увидеть, как он поместил свою кошку Лиззи в «Топ Ган» и «Топ Ган: Мэверик». Животное очень органично вписалось в ленты и стало отличным напарником Тома Круза.

Кошечка помогает Тому Крузу в фанатском трейлере «Топ Гана»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Лиззи примерила стильные очки, полетала на истребителе, сыграла на фортепиано и побродила рядом с Томом Крузом. Кто знает, возможно, Крузу действительно отлично подошла бы настоящая кошка в фильме, которая бы поддерживала его и была рядом.

На канале OwlKitty можно найти и другие работы, в которых автор вставлял Лиззи в различные фильмы. Смотрелось всё тоже забавно и органично. Кошечка уже появлялась в «Звёздных войнах», «Гарри Поттере», «Парке Юрского периода», «Сиянии» и других лентах.

Фильмы,Парк Юрского периода,Сияние,Том Круз,Гарри Поттер,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители