Хронометраж «Аватара 2» составит более трех часов

Продолжительность фильма «Аватар 2: Путь воды» режиссера Джеймса Кэмерона составит более трех часов. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на источники.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

Сиквел станет одним из самых длинных фильмов наряду с такими картинами, как «Мстители: Финал» братьев Руссо (три часа две минуты) и «Титаник» Кэмерона (три часа 14 минут). Всего «Аватар 2» будет длиться около трех часов и десяти минут — это на 29 минут больше, чем первая часть.

Уточняется, что хронометраж ленты также включает титры, которые могут идти до десяти минут.