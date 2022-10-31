"Сердце Пармы" снова возглавило прокат в России и СНГ

Фильм "Сердце Пармы" снова возглавил прокат в России и СНГ в минувшие выходные, сообщает портал kinobusiness.com со ссылкой на предварительные и неофициальные данные. В прошедший уикенд касса фильма о покорении Перми Москвой по одноименному роману Алексея Иванова составила 77,1 млн руб.

Фото: Кадр из фильма Кадр из фильма

На втором месте расположилась лента "Либерея: охотники за сокровищами" с 71,3 млн руб. По сюжету, при строительстве московского метро рабочие обнаруживают драгоценный оклад из библиотеки Ивана Грозного. О находке забывают, но в наши дни она внезапно попадает в руки молодого человека (Тихон Жизневский), за которым сразу же начинается охота.

На третьем месте оказался фильм "Грозный папа" с 43,8 млн руб. По сюжету, царь Иван IV случайно ранит сына при ссоре и решает отправиться в прошлое, чтобы все исправить, но вместо этого попадает в наше время.