Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+11° в 
USD 61.53EUR 61.13
Войти в почту
1 час назад

"Сердце Пармы" снова возглавило прокат в России и СНГ

Газета.Ru

Фильм "Сердце Пармы" снова возглавил прокат в России и СНГ в минувшие выходные, сообщает портал kinobusiness.com со ссылкой на предварительные и неофициальные данные. В прошедший уикенд касса фильма о покорении Перми Москвой по одноименному роману Алексея Иванова составила 77,1 млн руб.

"Сердце Пармы" снова возглавило прокат в России и СНГ
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

На втором месте расположилась лента "Либерея: охотники за сокровищами" с 71,3 млн руб. По сюжету, при строительстве московского метро рабочие обнаруживают драгоценный оклад из библиотеки Ивана Грозного. О находке забывают, но в наши дни она внезапно попадает в руки молодого человека (Тихон Жизневский), за которым сразу же начинается охота.

На третьем месте оказался фильм "Грозный папа" с 43,8 млн руб. По сюжету, царь Иван IV случайно ранит сына при ссоре и решает отправиться в прошлое, чтобы все исправить, но вместо этого попадает в наше время.

Премьера фильма "Сердце Пармы" состоялась 6 октября, с этого времени картина остается в топе отечественного бокс-офиса.

Фильмы,Тихон Жизневский,Иван Грозный,Алексей Иванов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители