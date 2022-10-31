Что смотреть в кино с 3 ноября

Премьеры недели в подборке "Рамблера".

Фото: Кадр из фильма "В эфире" Кадр из фильма "В эфире"

"Любовники"

Видео дня

Саша, Паша и Леша проходят курс терапии для мужчин, которые пострадали от женщин. Пообщавшись между собой, они приходят к выводу, что должны помочь товарищам по несчастью и стать группой, выводящей любовниц на чистую воду. Однако как это сделать, они не слишком понимают, поскольку даже помочь самим себе у них не очень-то получается.

"В эфире"

Ведущий радиостанции принимает звонок в прямом эфире. И с этого момента его обычный рабочий день превращается в кошмар. Звонящий угрожает лишить жизни родных главного героя, сделав это прямо в эфире. Радиоведущему придется пойти на условия неизвестного и раскрыть свои тайны миллионам людей в прямом эфире. Параллельно герой должен попытаться вычислить преступника, но сделать это надо, не прерывая разговор с ним и не выходя из эфира.

"Я буду жить"

Алла всю свою жизнь посвятила семье: бывшим мужьям и детям. Она обеспечивает их, взамен не получая ровным счетом ничего. Ее жизнью никто не интересуется. На одном из обедов, когда Алла давится картофелиной, никто даже этого не замечает. Такое положение дел ей порядком надоедает, и она придумывает хитрый план. Героиня говорит близким, что неизлечимо больна. Родные шокированы и искренне расстроены. Поначалу. А потом вспоминают о наследстве, которое может им достаться от Аллы.

"Ностальгия"

Феличе последние 40 лет жил в Египте, покинув родной Неаполь подростком. И вот теперь он возвращается в Италию, чтобы ухаживать за матерью, которая неизлечимо больна. Что ждет его в родном городе, и из-за чего он когда-то сбежал в Египет.

"Чрезвычайная ситуация"

На борту авиалайнера, следующего на Гавайи, погибает пассажир. А вскоре и другие пассажиры самолета начинают находить у себя признаки какой-то неизвестной болезни. В итоге заражены оказываются практически все. Пилоты сообщают об этом в оперативный штаб, который объявляет ситуацию чрезвычайной. Самолет необходимо посадить, но аэропорты отказываются принимать зараженный рейс. Топлива в баках практически не осталось, и жизни людей буквально в секундах от гибели.