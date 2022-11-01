Что покажут в кино на этой неделе

В четверг, 3 ноября, на экраны выйдет российская комедия «Золотые соседи» о жильцах питерской коммуналки, у которых не получается решить, чего им хочется больше: разъехаться или жить большой и дружной семьёй. Ещё одна отечественная лента — фильм Елены Хазановой «Любовники» с Романом Курцыным и Павлом Прилучным. Также на больших экранах покажут драмеди Андрея Зайцева «14+: Продолжение» и ленту «Я буду жить». Среди зарубежных новых релизов — южнокорейский фильм-катастрофа «Чрезвычайная ситуация» о биотерроризме на борту авиалайнера и американский триллер «В эфире» с Мэлом Гибсоном.

Фото: Кадр из фильма «Золотые соседи» Кадр из фильма «Золотые соседи»

«Золотые соседи»

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Сюжет лирической комедии вращается вокруг группы людей с разными характерами, привычками и заботами, вынужденных уживаться под одной крышей в питерской квартире. Их объединяет мечта разъехаться, и вроде бы даже на горизонте маячит подходящий шанс — один миллионер готов выложить за ветхое жильё хорошую сумму. Но по условиям сделки договор купли-продажи должны подписать все жильцы, что оказывается непростой задачей: одни сомневаются в правильности решения, а другие не хотят «разбивать семью».

Одну из центральных ролей в ленте исполнила Светлана Немоляева. Рассказанная в фильме история оказалась ей знакома, поскольку актрисе доводилось переживать подобный опыт.

«У меня в жизни было время, когда я жила в коммунальной квартире, поэтому история, рассказанная в фильме о соединении в одном пространстве людей с разными характерами и привычками, мне очень близка», — цитирует Светлану Немоляеву портал Intermedia.

Она отметила, что «Золотые соседи» — «лёгкая и занимательная комедия положений».

«Это мой любимый жанр, тем более там действительно есть что играть. К тому же актёрский состав сложился просто замечательный! На площадке царила потрясающая атмосфера, а режиссёр оставил самое приятное впечатление. Съёмки проходили на горячо мной любимом «Ленфильме», и для меня каждый приезд в Петербург — это подарок, как и съёмки в этом проекте», — рассказала актриса.

«Чрезвычайная ситуация» (Bisangseoneon)

Южнокорейский триллер эксплуатирует сразу две фобии: боязнь полётов и актуальную в свете последних лет угрозу заражения неизвестной инфекцией. На борту забитого до отказа лайнера, летящего на Гавайи, от странной болезни умирает один из пассажиров. Вирус распространяется стремительно, поражая всё больше людей. Воздушное судно охватывает хаос, а аэропорты отказываются принимать рейс с неизвестной заразой. Горючее рано или поздно закончится, и сможет ли кто-то выжить — большой вопрос.

Впервые фильм был показан на 74-м Каннском кинофестивале 16 июля 2021 года вне конкурсной программы. В съёмках приняли участие звёзды корейской киноиндустрии Сон Кан-хо («Паразиты») и Ли Бён-хон («Игра в кальмара»). В процессе подготовки к съёмкам режиссёр Хан Джэ-рим встречался с пилотами, работниками авиасферы и детективами, занимающимися расследованиями терактов, чтобы добиться максимальной реалистичности.

«14+: Продолжение»

Главному герою Лёше (Глеб Калюжный) исполняется 18 лет, и проблемы перед ним встают уже гораздо более серьёзные, чем в подростковом возрасте: тут и извечный конфликт отцов и детей, и поступление в вуз, и служба в армии. Да и без любовной линии никуда.

«С одной стороны, мой герой остаётся тем же Лёшей из «14+», с другой — он становится старше, хочет быть настоящим мужчиной. В его противоречивых желаниях мы и будем наблюдать, как парень растёт», — цитирует Калюжного Film.ru.

Режиссёр картины определяет её жанр как драмеди, в котором «много музыки, те же герои, но изменившиеся».

Оригинальный фильм «14+» был представлен как в кинотеатрах, так и на платформе YouTube, где собрал более 138 млн просмотров.

«Любовники»

Комедия «Любовники» Елены Хазановой — условное продолжение её же фильма 2019 года «Любовницы». Герои картины в исполнении Павла Прилучного, Романа Курцына и Алексея Золотовицкого пытаются наладить личную жизнь и заодно насолить своим подругам. Для этого они первым делом отправляются на групповую терапию для мужчин, пострадавших от женских козней, а после неё решают превратиться в эдаких Робин Гудов, которые будут помогать другим мужчинам выводить любовниц на чистую воду. Проблема лишь в том, что решение подобных проблем — далеко не их конёк, ведь герои даже свои отношения с противоположенным полом наладить не могут.

«Я буду жить»

Главная героиня драмеди «Я буду жить» Алла в исполнении Евгении Дмитриевой всю жизнь жила ради своей семьи. У неё двое бывших мужей, которым она постоянно помогает, и двое взрослых детей, живущих за её счёт. Они привыкли получать от Аллы всё, что потребуется, при этом даже не интересуясь её жизнью.

Уставшая от тяжёлого груза ответственности и безразличия героиня говорит близким, что смертельно больна. Те сначала расстраиваются, но перспектива в скором времени получить наследство заставляет всех взять себя в руки и вступить в настоящую битву. Прекратить её может только Алла, преподав родным урок и заставив их повзрослеть.

Режиссёр Эдуард Бордуков отмечает, что фильм перекликается с известной картиной «Красота по-американски» Сэма Мендеса, в которой главный герой увяз в заботах семьи и потерял вкус к жизни.

«В сценарии меня привлекла история женщины, живущей по чужим законам: её окружение подталкивает к тому, что она всем должна — поддерживать детей, которые уже давно выросли, общаться с бывшими мужьями ради психологического комфорта детей, вести себя прилично и соответствовать социальному статусу. И все эти «должна» угнетают героиню как личность. И мы видим путь героини, её внезапное прозрение и попытку изменить свою жизнь и вытекающую из этого неизбежную борьбу с окружающим миром — и прежде всего с близкими», — приводит слова режиссёра портал «Кино-Театр.ру».

«В эфире» (On the Line)