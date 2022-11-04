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2 часа назад

Как съемки "Звездных войн" чуть не стали причиной настоящей войны

Мария Кимакович

Песчаный краулер, впервые появившийся в качестве транспортного средства расы джава в фильме «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда» в 1977 году, чуть было не стал тем самым «яблоком раздора» и не спровоцировал войну Ливии с Тунисом. О том, как это произошло, читайте в материале «Рамблера».

Как "Звездные войны" чуть не стали причиной настоящей войны
Фото: Кадр из фильма «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда»Кадр из фильма «Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда»

Гигантскую машину на гусеничной тяге, длина которой составляла около 40 метров, а высота – в районе 20 метров, создавали по подобию марсохода, разработанного НАСА. В ходе доработок во время создания краулер совершенствовали.

Готовую декорацию привезли из Англии в Тунис, к месту съемок, где команде декораторов предстояло его собрать и переместить в пустыню. На это ушло четыре дня.

Как на самом деле снимали «Властелин колец»

Вышло так, что песчаный краулер, являвшийся реквизитом фильма, был размещен неподалеку от тунисско-ливийской границы. Машина была сделана так искусно, что ливийские власти приняли ее за настоящую военную машину, которую соседи разместили зачем-то на границе, и начали грозить Тунису войной. Ситуацию спасли вовремя полученные объяснения съемочной группы, что огромная машина – всего лишь декорация.

Кстати, сам краулер доставил много хлопот. Мало того, что его проблематично было доставить в Тунис, переместить и собрать, так еще накануне съемок эпизода в пустыне началась буря. Песчаный краулер развалился на части. Декораторам пришлось тратить еще один день для его восстановления. И все для того, чтобы в итоге этот самый краулер беспощадно сжесь.

Фильмы,NASA,
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