5 идеальных фильмов для хэллоуинского вечера

Для тех, кто не знает, чем заняться в Хэллоуин, «Рамблер» собрал топ фильмов ужасов, которые скрасят вечер «праздничного» понедельника.
Хоррор-комедия с Самарой Уивинг, который рассказывает о молодой невесте, попавшей в семью богатого эксцентричного рода, чтящего вековые традиции. Девушка даже и подумать не могла, что ее первая брачная ночь превратится в смертельную игру с новообретенными родственниками, в которой ей нужно будет очень постараться, чтобы дожить до рассвета.
Дебют-прорыв хоррормейкера Ари Астера, в котором смерть странной старушки вскрывает правду о жутком семейном проклятии. Теперь под угрозой жизнь Энни, и ее близких, ведь с каждым днем открываются все новые и новые ужасающие тайны. В главных ролях: Тони Коллетт, Гэбриел Бирн и Алекс Вулф.
Экранизация романа Стивена Кинга с жутким Биллом Скарсгардом о злобном клоуне Пеннивайзе, который терроризирует подростков в небольшом городке Дерри. Его проявления жестокости и список жертв уходят в глубь веков, и теперь его потенциальным жертвам, объединенным членством в «клубе неудачников», придется дать ему отпор.
Триллер рассказывает о группе подростков, которые забираются в дом одинокого слепого и уже немолодого мужчины с целью украсть немалую сумму, которая, по слухам, спрятана где-то внутри. Казалось бы, что может быть проще, чем вынести деньги из дома практически беспомощного человека. Но грабители жестоко ошибаются, и вот уже жертва становится преследователем.
Хоррор М. Найта Шьямалана в жанре «найденной пленки», в центре сюжета которого — 15-летняя Бекка и 13-летний Тайлер, отправившиеся на неделю к бабушке и дедушке. Они до этого ни разу их не видели, так как мать долгие годы была в ссоре с родителями. В первую же ночь начинаются странности. Поняв, что дело принимает опасный оборот, дети звонят по скайпу маме и делятся своими опасениями. Увидев стариков, женщина сообщает детям, что это не ее родители…