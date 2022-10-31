5 идеальных фильмов для хэллоуинского вечера

Для тех, кто не знает, чем заняться в Хэллоуин, «Рамблер» собрал топ фильмов ужасов, которые скрасят вечер «праздничного» понедельника.

Фото: Кадр из фильма "Я иду искать" Кадр из фильма "Я иду искать"

«Я иду искать» (2019)

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Хоррор-комедия с Самарой Уивинг, который рассказывает о молодой невесте, попавшей в семью богатого эксцентричного рода, чтящего вековые традиции. Девушка даже и подумать не могла, что ее первая брачная ночь превратится в смертельную игру с новообретенными родственниками, в которой ей нужно будет очень постараться, чтобы дожить до рассвета.

Кадр из фильма "Я иду искать"

«Реинкарнация» (2018)

Дебют-прорыв хоррормейкера Ари Астера, в котором смерть странной старушки вскрывает правду о жутком семейном проклятии. Теперь под угрозой жизнь Энни, и ее близких, ведь с каждым днем открываются все новые и новые ужасающие тайны. В главных ролях: Тони Коллетт, Гэбриел Бирн и Алекс Вулф.

«Оно» (2017)

Экранизация романа Стивена Кинга с жутким Биллом Скарсгардом о злобном клоуне Пеннивайзе, который терроризирует подростков в небольшом городке Дерри. Его проявления жестокости и список жертв уходят в глубь веков, и теперь его потенциальным жертвам, объединенным членством в «клубе неудачников», придется дать ему отпор.

«Не дыши» (2016)

Триллер рассказывает о группе подростков, которые забираются в дом одинокого слепого и уже немолодого мужчины с целью украсть немалую сумму, которая, по слухам, спрятана где-то внутри. Казалось бы, что может быть проще, чем вынести деньги из дома практически беспомощного человека. Но грабители жестоко ошибаются, и вот уже жертва становится преследователем.

«Визит» (2015)