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1 час назад

Телеканал "Мосфильм" назвал самые популярные сцены из советского кино

Мира Маркина

Телеканал "Мосфильм. Золотая коллекция" назвал самые любимые у россиян эпизоды из советского кино. Рейтинг возглавил эпизод из фильма "Любовь и голуби" с разборками героинь Людмилы Гурченко и Нины Дорошиной, сообщает ТАСС.

Названы самые популярные сцены из советского кино
Фото: Кадр из фильма "Любовь и голуби"Кадр из фильма "Любовь и голуби"

За прошедший месяц люди искали ключевую фразу из этой сцены почти четыре тысячи раз.

"В сценарии была прописана не только словесная перепалка, но и драка женщин. Но чтобы не опошлять картину, было решено отыграть эпизод, просто показав героиню Людмилы Гурченко, сидящей на холодильнике, и оторванный помпон в руках у Нади", - рассказали в пресс-службе телеканала.

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На втором месте по популярности оказался эпизод из фильма "Афоня" Георгия Данелии. Чаще всего люди просматривают сцену, где героиня Татьяны Распутиной произносит фразу "Это энергичный танец".

Третье место занял эпизод из комедии Леонида Гайдая "Бриллиантовая рука". Фразу "Не виноватая я, он сам пришел!" искали около двух тысяч раз.

Ранее стали известны самые любимые сериалы россиян.

Фильмы,Любовь и голуби,Бриллиантовая рука,Татьяна Распутина,Нина Дорошина,Георгий Данелия,Людмила Гурченко,Леонид Гайдай,
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