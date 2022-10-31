Названы самые популярные сцены из советского кино

"В сценарии была прописана не только словесная перепалка, но и драка женщин. Но чтобы не опошлять картину, было решено отыграть эпизод, просто показав героиню Людмилы Гурченко, сидящей на холодильнике, и оторванный помпон в руках у Нади", - рассказали в пресс-службе телеканала.