Первый кадр «Восстания зловещих мертвецов» оказался очень жутким

Warner Bros. представила первое изображение из «Восстания зловещих мертвецов» — новой части культовой серии хорроров. На нём изображена зомби-женщина с невероятно безумным взглядом. В ближайшее время должен появиться и первый трейлер хоррора.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

«Восстание зловещих мертвецов» рассказывает о борьбе двух сестёр с демонами. Им предстоит противостоять монстрам и остаться в живых.

Главные роли в фильме сыграли Алисса Сазерленд («Викинги», «Дьявол носит Prada») и Лили Салливан («Рейк»). Поставил картину малоизвестный режиссёр Ли Кронин, которые ранее снимал фильм ужасов «Другой». Над сценарием также работал Сэм Рэйми — режиссёр предыдущих «Зловещих мертвецов».