Тарантино назвал лучшие фильмы в истории

По словам Тарантино, вестерн "Дикая банда" (1969) может быть претендентом на звание идеального фильма. При этом несовершенства картины он назвал частью славы. Вместе с тем Тарантино отметил, что хороших фильмов мало, так как "киноискусство – тяжелое ремесло".