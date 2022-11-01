Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+17° в 
USD 61.62EUR 61.12
Войти в почту
1 час назад

Режиссер "Райи и последнего дракона" снимет ремейк аниме "Твое имя"

Газета.Ru

Режиссер Карлос Лопес Эстрада был Paramount, Bad Robot и Toho для создания игрового ремейка аниме "Твое имя". Об этом пишет Variety.

Карлос Лопес Эстрада снимет ремейк аниме "Твое имя"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Фильм в настоящее время находится в разработке и основан на анимационной романтической фэнтезийной драме 2016 года, которая считается современной классикой в Японии.

Первоначальная версия сюжета была разработана сценаристом, номинированным на премию "Оскар", Эриком Хайссерером ("Прибытие").

В новой версии в центре сюжета - двое подростков, которые обнаруживают, что они волшебным образом связаны и периодически меняются телами.

Когда катастрофа угрожает перевернуть их жизни, они должны отправиться навстречу и спасти свои миры.

Лопес Кастанеда работал на анимацией "Райя и последний дракон". Мультфильм был выпущен Disney в марте 2021 года и номинирован на премию Оскар за лучший анимационный фильм. Также режиссер снял эпизод сериала FX и Marvel "Легион".

Фильмы,Легион,Оскар,Прибытие,Твоё имя,Эрик Хайссерер,Walt Disney,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители