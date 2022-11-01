Карлос Лопес Эстрада снимет ремейк аниме "Твое имя"

Режиссер Карлос Лопес Эстрада был Paramount, Bad Robot и Toho для создания игрового ремейка аниме "Твое имя". Об этом пишет Variety.

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Фильм в настоящее время находится в разработке и основан на анимационной романтической фэнтезийной драме 2016 года, которая считается современной классикой в Японии.

Первоначальная версия сюжета была разработана сценаристом, номинированным на премию "Оскар", Эриком Хайссерером ("Прибытие").

В новой версии в центре сюжета - двое подростков, которые обнаруживают, что они волшебным образом связаны и периодически меняются телами.

Когда катастрофа угрожает перевернуть их жизни, они должны отправиться навстречу и спасти свои миры.