6 фильмов с Леонардо Ди Каприо, которые вы вряд ли смотрели

Многие киноманы в течение долгого времени наблюдали за, казалось бы, небывалой несправедливостью в Голливуде. Любимчик публики Леонардо Ди Каприо каждую церемонию «Оскар» оставался не у дел.

Фото: Кадр из фильма "Титаник" Кадр из фильма "Титаник"

5 номинаций и лишь 1 статуэтка в 2016 году за главную роль в фильме «Выживший».

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1. «Кровавый алмаз»

Несмотря на то что здесь Ди Каприо был номинирован на «Оскар» за лучшую мужскую роль, эту картину знают очень немногие.

Действие приключенческой драмы происходит в 1999 году в Западной Африке в период Гражданской войны. Главный герой (Ди Каприо) – беспринципный контрабандист оружия, все усилия бросает на поиски алмаза, стоимость которого невероятно высока.

На своём пути он встречает рыбака, который ищет семью, попавшую в плен, и который точно знает где этот алмаз. Неравнодушную к проблемам простых людей, и к тому же весьма привлекательную военную журналистку. Всех их ждут испытания, сложности и страх быть убитыми.

Динамичный фильм, который ошеломляет изображением того, что происходило в то время в Африке. Но самое важное в ленте, то, как зрителю продемонстрированы изменения в мышлении главного героя.

Важно! Лента только для лиц старше 17 лет.

2. «Дорога перемен»

Второй раз после «Титаника» мы видим в одном кадре Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо. «Дорога перемен» — драма, вышедшая на экраны в 2008 году.

Середина 50-х годов, пригород Нью-Йорка. В центре сюжета семейная пара. Зритель видит историю знакомства молодых людей, которые сразу же влюбляются друг в друга. Впереди их ждёт прекрасное будущее, семья, гармония и любовь… Так, нам видится в первых кадрах.

На деле: быт, отсутствие понимания, несовпадение в базовых желаниях и принципах приводит к трагическим событиям. Очень реалистично показанная семейная жизнь двух людей, которые не договорились о своих желаниях «на берегу», до того, как вступить в брак.

Для многих этот фильм станет поводом задуматься над своими отношениями. Рекомендую смотреть каждому. Множество номинаций и премий, и совсем непопулярная среди массового зрителя картина.

3. «Что гложет Гилберта Грейпа»

Мы увидели и совершенно точно запомнили молодого Ди Каприо в 1997 году, когда в прокат вышел «Титаник». Но вы знали, что его действительно громкий дебют был задолго до этого?

Ещё в 1993 году, 17-летний Лео был одним из основных героев ленты «Что гложет Гилберта Грейпа». Уже здесь можно увидеть, насколько пронзительно и глубоко умеет играть юный артист.

Его персонаж – умственно неполноценный мальчик с бедной семьи, где его, и брата с сестрой воспитывает мать. Отмечу, что старшего брата, который и тянет всю семью на себе, играет молодой Джонни Депп. Два великолепных актёра в одной ленте, пронизывающе переданная атмосфера безысходности, бедности и реалистичный сюжет – всё это делает фильм гениальным, не оставляющим равнодушным никого.

Интересно! Ди Каприо стал 7-ым среди самых молодых номинантов на «Оскар» за всю историю кинопремии именно за роль в ленте «Что гложет Гилберта Грейпа».

4. «Остров проклятых»

Триллер Мартина Скорсезе 2010 года. Ди Каприо в главной роли маршала США, вместе с напарником, роль которого досталась небезызвестному Марку Руффало, отправляется на расследование в закрытую клинику для душевнобольных. Действие происходит в 50-х годах.

Сюжет триллера запутан и держит в напряжении до самого конца. Лента немного гнетущая, но при этом красочная. Отдельного внимания заслуживают спецэффекты и нагнетающая обстановку музыка.

Слоган фильма «Некоторые места не отпускают тебя никогда», что уже намекает на мрачное развитие событий. А вишенкой на торте станет неожиданная развязка событий.

Эмоционально не самый лёгкий фильм, но стоит его посмотреть один раз, и, вероятно, в будущем вы его пересмотрите ещё не раз.

5. «Совокупность лжи»

В 2008 году Ридли Скотт представил миру «Совокупность лжи». Шпионский триллер, где в паре с Ди Каприо играет Рассел Кроу. Оба героя являются сотрудниками ЦРУ, которые выслеживают известного террориста в Северной Америке.

Очень динамичная картина со всеми необходимыми компонентами «крепкого» драматического боевика. Ложь, предательства, страх и непреодолимое желание обезвредить угрозу – всё это сопровождает нашего главного героя на протяжении всего фильма.

6. «Дж. Эдгар»

Несмотря на то что Ди Каприо является явным «любимчиком» у Мартина Скорсезе, который снимает его практически во всех своих культовых работах, другие режиссёры также по достоинству оценивают его талант.

«Дж. Эдгар» картина ещё одного именитого творца в Голливуде — Клина Иствуда.

Биографическая драма о судьбе директора ФБР Эдварде Гувере, которого играет Леонардо. Гувер управлял бюро на протяжении полувека и, безусловно, оставил свой след в истории США. Он был непреклонен, одиозен и никого не оставлял равнодушным к своей персоне. Как на работе, так и в личной жизни.