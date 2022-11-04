«Решение уйти» от создателя «Служанки» — фильм про любвь до смерти

В прокат вышло «Решение уйти» Пак Чхан Ука — южнокорейский детектив, который поразит зрителя комбинацией интенсивных переживаний и резких поворотов сюжета. Подробнее о фильме в рецензии «Рамблера».

Фото: кадр из фильма кадр из фильма

У подъема на гору найден труп пожилого мужчины Ки До Су — продажного бюрократа из миграционной службы. Режиссер не боится демонстрировать образ умершего человека и сразу шокировать зрителя, по глазным яблокам героя бегают муравь.

Видео дня

Молодая жена убитого, Сон Со Рэ подрабатывает сиделкой. Живые старики, по словам героини, для нее важнее мертвого мужа — и уже на следующий день после его внезапной кончины место на ее безымянном пальце оказывается вакантно.

Ки До Су ее бил, заклеймил своими инициалами, но все это не случилось просто так. Девушка была беженкой из Китая — дочерью генерала корейской армии освобождения. Мужчина нашел ее в отчаянном состоянии и утешил. Она вышла за него замуж, но чувство благодарности разбилось о жестокую реальность. Также о девушке известно, что она убила свою мать, которая страдала от болезни и молила о мощаде, что делает ее подозреваемой.

Чан Хэ Чжун— самый молодой инспектор в Корее, который взялся расследовать это дело: самоубийство или убийство — неважно. Лучшим из лучших Хэ Чжун стал от перманентной бессонницы, которая позволяет ему все свое время посвящать слежке за подозреваемыми. Шесть дней в неделю он работает, и лишь по воскресеньям возвращается в свой якобы успешный брак.

«Решение уйти» — история любви, облаченная в жанр полицейского детектива с неуклюжими напарниками, висяками

и одной-единственной перестрелкой. История о горькой, фатальной, невозможной любви. Представитель закона Хэ Чжун преследует предполагаемую преступницу Сон Со Рэ, и с течением времени она становится объектом его любви. А затем они меняются ролями.

К сожалению, главная проблема героев заключается в том, что они не говорят искренне, а скорее обмениваются намеками, попадая в круговорота обмана. Такая любовь обречена на провал.