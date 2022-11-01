«Он очень талантливый человек». Генри Кавилл — о главе киновселенной DC Джеймсе Ганне

26 октября стало известно, что главной киновселенной DC станет Джеймс Ганн — режиссёр «Стражей Галактики» и «Отряда самоубийц». Теперь он со своим давним другом Питером Сафраном будет отвечать за развитие вселенной — вдвоём они станут главными по всем вопросам касательно фильмов и сериалов про супергероев Warner Bros. Discovery.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

В интервью IGN Генри Кавилла, который недавно вернулся к роли Супермена, спросили о Джеймсе Ганне. Актёр заявил, что пока лично не общался с постановщиком, однако он уверен, что с настолько талантливым человеком киновселенную DC ждёт большое будущее.

Я еще не общался с Джеймсом и очень жду встречи с ним. Он очень, очень талантливый человек, и мне не терпится сесть с ним за стол и часами обсуждать идеи по будущему киновселенной DC. Я очень рад, что он с нами, и уже в предвкушении того, чего мы сможем добиться вместе с ним.