Фильмы
ТВ
Сериалы
Актеры
Тесты
Фото
Видео
Прямой эфир ТВ
+22° в 
USD 61.43EUR 60.97
Войти в почту
2 часа назад

«Он очень талантливый человек». Генри Кавилл — о главе киновселенной DC Джеймсе Ганне

Чемпионат.com

26 октября стало известно, что главной киновселенной DC станет Джеймс Ганн — режиссёр «Стражей Галактики» и «Отряда самоубийц». Теперь он со своим давним другом Питером Сафраном будет отвечать за развитие вселенной — вдвоём они станут главными по всем вопросам касательно фильмов и сериалов про супергероев Warner Bros. Discovery.

«Он очень талантливый человек». Генри Кавилл — о главе киновселенной DC Джеймсе Ганне
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

В интервью IGN Генри Кавилла, который недавно вернулся к роли Супермена, спросили о Джеймсе Ганне. Актёр заявил, что пока лично не общался с постановщиком, однако он уверен, что с настолько талантливым человеком киновселенную DC ждёт большое будущее.

Я еще не общался с Джеймсом и очень жду встречи с ним. Он очень, очень талантливый человек, и мне не терпится сесть с ним за стол и часами обсуждать идеи по будущему киновселенной DC. Я очень рад, что он с нами, и уже в предвкушении того, чего мы сможем добиться вместе с ним.

До полноценного назначения Джеймса Ганна придётся подождать ещё некоторое время. Прямо сейчас постановщик занят сразу двумя частями «Стражей Галактики». Праздничный спецвыпуск выйдет в конце ноября, а полноценный третий фильм ожидается весной.

Фильмы,Стражи Галактики,Отряд самоубийц,Генри Кавилл,Джеймс Ганн,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители