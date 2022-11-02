Кинотеатры в России посетило рекордное число людей с марта

Количество посетителей кинотеатров в России за прокатную неделю с 27 октября по 2 ноября достигло 2,1 миллиона. Об этом свидетельствуют предварительные данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.
Так, с 20 по 26 октября посещаемость кинотеатров была значительно меньше — всего 1,3 миллиона человек. В последний раз показатели проката составили более двух миллионов зрителей в последнюю неделю марта, когда в кинотеатрах еще шли голливудские фильмы.
Уточняется, что в эти даты в кинозалах побывали 2,2 миллиона человек, следует из данных на сайте ЕАИС.
До этого генеральный директор компании Comscore в России, член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев заявил, что большая часть сетей кинотеатров и отдельных кинозалов поддерживает инициативу о принудительном лицензировании контента. Если такой закон будет принят, это спасет киноиндустрию от банкротства.
Летом спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой предложил организовать параллельный прокат зарубежных фильмов по образцу параллельного импорта.