Кинотеатры в России посетило рекордное число людей с марта

Количество посетителей кинотеатров в России за прокатную неделю с 27 октября по 2 ноября достигло 2,1 миллиона. Об этом свидетельствуют предварительные данные Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Так, с 20 по 26 октября посещаемость кинотеатров была значительно меньше — всего 1,3 миллиона человек. В последний раз показатели проката составили более двух миллионов зрителей в последнюю неделю марта, когда в кинотеатрах еще шли голливудские фильмы.

Уточняется, что в эти даты в кинозалах побывали 2,2 миллиона человек, следует из данных на сайте ЕАИС.

До этого генеральный директор компании Comscore в России, член совета Ассоциации владельцев кинотеатров Роман Исаев заявил, что большая часть сетей кинотеатров и отдельных кинозалов поддерживает инициативу о принудительном лицензировании контента. Если такой закон будет принят, это спасет киноиндустрию от банкротства.