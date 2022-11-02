Лупита Нионго появится в фильме «Тихое место: день первый»

Актриса приступила к последним обсуждениям контракта с кинокомпанией Paramount.

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Лупита Нионго известна по работе в «Чёрной Пантере: Ваканда навсегда», «12 лет рабства», «Мы» и других.

Теперь она сыграет в фильме «Тихое место: день первый». Это будет спин-офф хоррора «Тихое место», пишет The Hollywood Reporter.

Режиссёром кинокартины выступит Майкл Сарноски, который снял «Свинью» с Николасом Кейджем.

Сюжет «Тихого места: день первый» пока не раскрывается. Премьера кинокартины запланирована на 8 марта 2024 года.

Напомним, Джон Красински снимал первые две части «Тихого места», а также исполнял роли в них.