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2 часа назад

Лупита Нионго появится в фильме «Тихое место: день первый»

runews24.ru

Актриса приступила к последним обсуждениям контракта с кинокомпанией Paramount.

Лупита Нионго появится в фильме «Тихое место: день первый»
Фото: runews24.rurunews24.ru

Лупита Нионго известна по работе в «Чёрной Пантере: Ваканда навсегда», «12 лет рабства», «Мы» и других.

Теперь она сыграет в фильме «Тихое место: день первый». Это будет спин-офф хоррора «Тихое место», пишет The Hollywood Reporter.

Режиссёром кинокартины выступит Майкл Сарноски, который снял «Свинью» с Николасом Кейджем.

Сюжет «Тихого места: день первый» пока не раскрывается. Премьера кинокартины запланирована на 8 марта 2024 года.

Продюсеры проекта – Майкл Бэй, Брэд Фуллер, Эндрю Форм, Джон Красински и Эллисон Сигер.

Напомним, Джон Красински снимал первые две части «Тихого места», а также исполнял роли в них.

Сейчас он работает над третьей частью «Тихого места». Премьера этого фильма запланирована на 2025 год.

Фильмы,Свинья,Я,Мы,12 лет рабства,Эндрю Форм,Джон Красински,Майкл Бэй,
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