Почему Тарковского возненавидели на съемках «Андрея Рублева»

Андрея Тарковского считают одним из величайших режиссеров СССР, его фильмы до сих пор входят в списки картин, которые нужно посмотреть хотя бы раз в жизни. Не секрет, что он оказал существенное влияние на мировой кинематограф. Однако в его карьере были и серьезные скандалы, за которые он чуть не заплатил своей карьерой. Об одном из них — в материале “Рамблера”.

Фото: Кадр из фильма "Андрей Рублев" Кадр из фильма "Андрей Рублев"

“Андрей Рублев” вошел в классику мирового кинематографа, но выход этого фильма очень долго откладывали. Первопричиной были идеологические несостыковки, но простым зрителям называли этическую причину. Из-за нее режиссера буквально возненавидели.

Некоторые кадры по меркам советского кинематографа были шокирующими для зрителя. Так, на съемках использовали животных. В одном из эпизодов показана падающая лошадь, а в другой сцене на экране можно увидеть бегущую горящую корову.

Когда съемки фильма еще не закончились, министру культуры СССР Екатерине Фурцевой пришло письмо от зоозащитников. В нем говорилось о недопустимости использования этих кадров в фильме, так как они могут негативно повлиять на психику людей.

Тарковский попытался оправдаться и заявил, что лошадь планировали отправить на убой, поэтому она была все равно обречена. А корова во время съемок не пострадала, так как ее накрыли специальной защитной тканью. Он также отметил, что эти сцены были созданы для того, чтобы “шокировать зрителя”.