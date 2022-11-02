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1 час назад

Энн Хэтэуэй высказалась о продолжении фильма "Дьявол носит Prada"

Газета.Ruиещё 1

Актриса Энн Хэтэуэй в эфире шоу The View прокомментировала возможность снять продолжение фильма "Дьявол носит Prada", в котором сыграла главную роль с Мэрил Стрип.

Энн Хэтэуэй высказалась о продолжении "Дьявол носит Prada"
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

"Это заманчиво, но я не думаю, что это произойдет. Создатели фильма могли бы перезапустить его, найти новых людей и сделать это", - высказалась артистка.

По мнению Хэтэуэй, проект снимался "в другое время", когда информационные технологии не имели такого значения.

"Теперь все стало настолько цифровым, и этот фильм был сосредоточен на концепции создания физической вещи, и теперь все совсем по-другому", - объяснила звезда.

Фильм "Дьявол носит Prada" вышел в 2006 году.

Фильмы,Мэрил Стрип,Энн Хэтэуэй,
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