Эмма Робертс сыграет «горячую штучку» в новой комедии

Снимать ленту будет опытный комедийный режиссер.

Фото: Inc-News Inc-News

Звезда «Американской истории ужасов» Эмма Робертс присоединилась к Джеффри Рашу в экшен-комедии «Веронские шпионы».

Актрисе досталась роль легкомысленной красотки, которая сводит мужчин с ума, и жизнь которой вдруг переворачивается с ног на голову.

Героиню Робертс ошибочно принимают за киллера, которой предстоит соблазнить бизнесмена-фармацевта, выведать у того формулу нового лекарства в пользу иностранной разведки, а затем «ликвидировать».

Но, как это часто бывает (в кино), красотка влюбляется в свою жертву, выдает ему великую тайну, и они на пару решаются на побег. Кстати, жертву сыграет как раз Джеффри Раш.

Шпионский сюжет будет разбавлен доброй порцией комических сцен, которые будут сниматься под руководством опытного мастера своего дела – режиссера «Вокруг света за 80 дней» Фрэнка Корачи.