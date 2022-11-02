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33 минуты назад

Эмма Робертс сыграет «горячую штучку» в новой шпионской экшен-комедии

Inc-News

Снимать ленту будет опытный комедийный режиссер.

Эмма Робертс сыграет «горячую штучку» в новой комедии
Фото: Inc-NewsInc-News

Звезда «Американской истории ужасов» Эмма Робертс присоединилась к Джеффри Рашу в экшен-комедии «Веронские шпионы».

Актрисе досталась роль легкомысленной красотки, которая сводит мужчин с ума, и жизнь которой вдруг переворачивается с ног на голову.

Героиню Робертс ошибочно принимают за киллера, которой предстоит соблазнить бизнесмена-фармацевта, выведать у того формулу нового лекарства в пользу иностранной разведки, а затем «ликвидировать».

Но, как это часто бывает (в кино), красотка влюбляется в свою жертву, выдает ему великую тайну, и они на пару решаются на побег. Кстати, жертву сыграет как раз Джеффри Раш.

Шпионский сюжет будет разбавлен доброй порцией комических сцен, которые будут сниматься под руководством опытного мастера своего дела – режиссера «Вокруг света за 80 дней» Фрэнка Корачи.

Снимать фильм предположительно начнут весной 2023 года. О дате премьеры пока ничего не сообщается.

Фильмы,Вокруг света за 80 дней,Американская история ужасов,Фрэнк Корачи,Джеффри Раш,Эмма Робертс,
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