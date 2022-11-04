Самые кассовые фильмы в истории удерживают свои позиции уже даже не годы. Раньше наиболее популярными фильмами были картины с военной тематикой, мюзиклы и исторические драмы, но в последнее время эта тенденция начала меняться в сторону фильмов про супергероев.