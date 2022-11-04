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3 часа назад

Самые кассовые фильмы в мире: видео

Стелла Шмель

Самые кассовые фильмы в истории удерживают свои позиции уже даже не годы. Раньше наиболее популярными фильмами были картины с военной тематикой, мюзиклы и исторические драмы, но в последнее время эта тенденция начала меняться в сторону фильмов про супергероев.

Но, несмотря на смену зрительских предпочтений, ошеломительный успех некоторых картин продолжает удерживать их на вершине всех рейтингов уже несколько десятилетий.

Подробнее о самых кассовых фильмах на осень 2022 года смотрите в видео.

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