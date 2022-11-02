В чем секрет успеха «Звёздных войн: Сказания о джедаях»

От создателя «Войн клонов».

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

На днях на Disney+ вышел мини-сериал «Звёздные войны: Сказания о джедаях». Шести коротких эпизодов хватило, чтобы получился шедевр в разы круче последней трилогии и сериалов вроде «Оби-Вана Кеноби». В чëм секрет?

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От фанатов для фанатов

Когда Джордж Лукас снимал «Звёздные войны», в него никто не верил. Фильмы про космос, дроидов и бластеры тогда мало кого интересовали — даже 20th Century Fox ожидала громкого провала. Вот только Джордж горел идеей: он любил свою историю и мечтал поделиться ей с миром. Именно этот энтузиазм сделал «Звёздные войны» мировым феноменом.

Вот только вскоре на большие деньги слетелись эффективные менеджеры. В их сердцах нет любви, только холодный расчёт. Даже если шоу лишено смысла, но обещает прибыль, они дадут зелёный свет. Так было с «Оби-Ваном» — самым отвратительным проектом по «Звёздным войнам».

К счастью, ещё остались люди, которые любят вселенную. Например, Дэйв Филони, создатель легендарного мультсериала «Войны клонов». Именно он создал «Сказания о джедаях», где каждый кадр пропитан уважением к «Звёздным войнам» и героям. Это и стало причиной успеха.

Как Асока и Дуку стали собой

В «Сказаниях о джедаях» полно известных персонажей. Энакин Скайуокер, Оби-Ван Кеноби, Мейс Винду, Дарт Сидиус и даже Квай-Гон Джинн, озвученный самим Лиамом Нисоном. Но эти герои только обрамляют историю, в центре которой Асока Тано и пока ещё мастер-джедай Дуку.

Авторы стартуют издалека. В первой серии Асока рождается, но сразу попадает в переделку. Уже тогда видно, что речь о необычном ребёнке. Уже в годовалом возрасте дитя так зажжёт, что зрители пустят слезу.

А граф Дуку начинает путь, будучи преданным слугой Ордена джедаев. Вот только текущий строй, коррупция и законы, унижающие обычных людей, заставляют его усомниться в правоте. Точно ли он на нужной стороне?

Пары коротких серий хватило, чтобы убедительно показать трансформацию Дуку. И ведь он не стал тотальным негодяем — зритель до конца сопереживает наставнику Квай-Гона и понимает его мотивацию.

Видно, что Дэйв Филони давно влюблён в персонажей, поэтому так трепетно к ним относится. Как у Асоки, так и у Дуку полно слабостей и достоинств — это делает их человечными героями, несмотря на невиданную силу.

Актёры озвучки лишь дополняют образ. К примеру, Дуку вновь говорит бархатным голосом Кори Бёртона. Каждое его слово выверено и переполнено страданиями. Правда, в неофициальных локализациях шарм теряется, поэтому «Сказания о джедаях» стоит смотреть исключительно на языке оригинала и с субтитрами.

Визуал великолепен

Стиль остался таким же, как и в «Войнах клонов», но детализация и качество выросли. Поэтому картинка в «Сказаниях о джедаях» впечатляет: лица прорисованы лучше, а каждая эмоция круто отражается на лице.

Когда Дуку встречается с несправедливостью текущего строя, смятение читается даже в его глазах. А затем взгляд становится гневным и сулит злодеям много боли. Благодаря графике и анимациям героям необязательно что-либо говорить — всё и так понятно.

Пейзажи тоже изумительные. Авторы покажут лесистую и безмятежную родину Асоки, процветающий Корусант, Алдераан и другие легендарные места. Везде найдётся, чем полюбоваться. Даже если в кадре обычный тренировочный зал, там будет много деталей.

Экшен тоже есть, но не в нём суть

Герои дерутся почти в каждой серии. С диким животным, напоминающим огромного тигра. Со злодеями, которые предали и убили джедая. С тренировочными дроидами. Сражениям ситхов с джедаями тоже найдётся место.

Экшен в мультсериале приличный, но авторы явно не делали на нём акцент. Бои нужны лишь затем, чтобы подтвердить внутренние изменения героев. Каждый раз, когда Дуку обнажает световой меч, он лишь сильнее отдаляется от доброго пути. А сражения Асоки укрепляют её дух и доказывают, что ради идеалов она будет биться до конца.

«Сказания о джедаях» рассказывают интересные истории, а экшен сделали важной частью повествования. Именно такой осмысленности и ждёшь от сражений в «Звёздных войнах».