Мультфильм «Эрнест и Селестина 2» выйдет 5 января

Эрнест и Селестина – лучшие друзья. И пусть один из них медведь, а вторая – мышка, они всегда вместе шагают навстречу приключениям. На этот раз они отправляются в родной город Эрнеста — именно здесь обитают самые талантливые музыканты в мире! Однако по прибытии герои обнаруживают, что там уже много лет запрещена музыка. Вместе со своими новыми друзьями и таинственным преступником в маске Эрнест и Селестина сделают все возможное, чтобы вернуть радость в страну медведей!