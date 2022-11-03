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2 часа назад

Ставки на хороший прокат: мультфильм «Эрнест и Селестина 2» выйдет 5 января

Кино-Панк

Французский мультфильм «Эрнест и Селестина: Новые приключения» выйдет в российский прокат 5 января — в разгар новогодних праздников. Проект примечателен тем, что визуально он выглядит словно смонтированным из акварельных рисунков.

Мультфильм «Эрнест и Селестина 2» выйдет 5 января
Фото: Кино-ПанкКино-Панк

Эрнест и Селестина – лучшие друзья. И пусть один из них медведь, а вторая – мышка, они всегда вместе шагают навстречу приключениям. На этот раз они отправляются в родной город Эрнеста — именно здесь обитают самые талантливые музыканты в мире! Однако по прибытии герои обнаруживают, что там уже много лет запрещена музыка. Вместе со своими новыми друзьями и таинственным преступником в маске Эрнест и Селестина сделают все возможное, чтобы вернуть радость в страну медведей!

Это второй полнометражный анимационный фильм о приключениях добродушного медведя по имени Эрнест и маленькой мышки Селестины. Первая картина была номинирована на «Оскар», отмечена на Каннском кинофестивале и кинопремии «Сезар».

Фильмы,Оскар,
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