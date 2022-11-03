42-летняя звезда «Венома» стала мамой в третий раз

Сыгравшая возлюбленную Эдди Брока в «Веноме» Мишель Уильямс родила третьего ребенка. Пол, имя и дату рождения малыша знаменитость раскрывать не стала.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Журналистам Daily Mail удалось сфотографировать Мишель на прогулке с супругом и младенцем в переноске «кенгуру». Семья светилась от счастья.

В 2020 году Уильямс и режиссер Томас Кейл сыграли свадьбу. В том же году у влюбленных родился первый ребенок. У актрисы также есть 17-летняя дочь Матильда от актера Хита Леджера, который скончался в 2008-м.