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2 часа назад

42-летняя звезда «Венома» Мишель Уильямс стала мамой в третий раз

runews24.ru

Сыгравшая возлюбленную Эдди Брока в «Веноме» Мишель Уильямс родила третьего ребенка. Пол, имя и дату рождения малыша знаменитость раскрывать не стала.

42-летняя звезда «Венома» стала мамой в третий раз
Фото: runews24.rurunews24.ru

Журналистам Daily Mail удалось сфотографировать Мишель на прогулке с супругом и младенцем в переноске «кенгуру». Семья светилась от счастья.

В 2020 году Уильямс и режиссер Томас Кейл сыграли свадьбу. В том же году у влюбленных родился первый ребенок. У актрисы также есть 17-летняя дочь Матильда от актера Хита Леджера, который скончался в 2008-м.

После трагической смерти Леджера Мишель вышла замуж за музыканта, однако брак не продлился и года. После актриса закрутила роман с Кейлом, который снял ее в сериале «Фосси/Вердон».

Фильмы,Мишель Уильямс,
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