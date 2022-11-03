Проклятье фильма «Узник замка Иф»

Экранизацию знаменитого романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо» считают классикой советского кино. Георгий Юнгвальд-Хилькевич, конечно, довольно сильно отошел от оригинала в сценарии, но фильм получился отличным. Во многом благодаря в том числе актерам, которые сыграли главные роли. Хотя для некоторых из них эти роли, по словам самого режиссера, стали настоящим проклятьем. Читайте об этом в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Узник замка Иф" Кадр из фильма "Узник замка Иф"

Виктор Авилов

Кадр из фильма "Узник замка Иф"

Главную роль в «Узнике замка Иф» должен был играть Михаил Боярский. Именно его Георгий Юнгвальд-Хилькевич видел в роли Эдмона Дантеса. Но актер отказался, посчитав роль не слишком интересной. Позже режиссер все же уговорил его сняться в фильме, но уже в роли Фернана Мондего.

Роль же самого графа Монте-Кристо оказалась вакантна. И Юнгвальд-Хилькевич предложил ее театральному актеру Виктору Авилову, посчитав, что он одним только взглядом сможет передать зрителю все то, что пришлось пережить его герою. Роль Эдмона Дантеса стала визитной карточкой Авилова. Но эта же роль, по мнению режиссера, сыграла роковую роль в его судьбе: в 2004 году у актера обнаружили рак желудка. Болезнь уже была на последней стадии, спасти Авилова врачам не удалось.

Евгений Дворжецкий

Кадр из фильма "Узник замка Иф"

Не менее трагично сложилась жизнь и у актера, сыгравшего Эдмона Дантеса в молодости. Евгений Дворжецкий погиб в автокатастрофе, когда ему было всего 39 лет.

Юнгвальд-Хилькевич и здесь усмотрел проклятие графа Монте-Кристо. Режиссер полагал, что сам образ мстителя, вершащего человеческие судьбы, словно Бог, таил в себе негатив, а расплата настигла актеров, которые сыграли эту роль.

Анна Самохина

Кадр из фильма "Узник замка Иф"

Возлюбленную Эдмона Дантеса, красавицу Мерседес, сыграла театральная актриса Анна Самохина. Для нее эта кинороль оказалась дебютной. Съемки в «Узнике замка Иф» стали отличным началом кинокарьеры актрисы. Самохина много снималась, ее называли одной из самых красивых актрис советского и российского кино. К сожалению, «проклятие» фильма настигло и ее: в 2009 году у актрисы диагностировали рак желудка в последней стадии. В 2010 году Анна Самохина ушла из жизни. Актрисе было 47 лет.