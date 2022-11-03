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2 часа назад

Канал ТНТ приступил к съемкам новогоднего фильма «СамоИрония судьбы»

Слово и Дело

Съемки нового проекта телеканала ТНТ уже начались. Компания собирается выпустить новогоднюю комедию «СамоИрония судьбы».

ТНТ приступил к съемкам новогоднего фильма «СамоИрония судьбы»
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Фильм снимут по мотивам легендарной картины «Ирония судьбы, или с легким паром!» режиссера Эльдара Рязанова. Новая версия от ТНТ представит разные сюжеты с участием звезд телеканала Сержа Гореликова, Тимура Батрутдинова, Павла Воли, Михаила Галустяна и других.

«Знакомые по фильму сцены переплетутся с пародийными эпизодами популярных современных сериалов и музыкальных хитов», – цитирует продюсеров канала издание StarHit.

Создатели отмечают, что зрители удивятся сюжетным поворотам. По их словам, юмор фильма поможет настроиться на позитив и встретить грядущий 2023 год весело.

Фильмы,Ирония судьбы, или с легким паром!,Тимур Батрутдинов,Михаил Галустян,Эльдар Рязанов,
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