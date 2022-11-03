ТНТ приступил к съемкам новогоднего фильма «СамоИрония судьбы»

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«Знакомые по фильму сцены переплетутся с пародийными эпизодами популярных современных сериалов и музыкальных хитов», – цитирует продюсеров канала издание StarHit.

Создатели отмечают, что зрители удивятся сюжетным поворотам. По их словам, юмор фильма поможет настроиться на позитив и встретить грядущий 2023 год весело.