ТНТ приступил к съемкам новогоднего фильма «СамоИрония судьбы»

Съемки нового проекта телеканала ТНТ уже начались. Компания собирается выпустить новогоднюю комедию «СамоИрония судьбы».
Фильм снимут по мотивам легендарной картины «Ирония судьбы, или с легким паром!» режиссера Эльдара Рязанова. Новая версия от ТНТ представит разные сюжеты с участием звезд телеканала Сержа Гореликова, Тимура Батрутдинова, Павла Воли, Михаила Галустяна и других.
«Знакомые по фильму сцены переплетутся с пародийными эпизодами популярных современных сериалов и музыкальных хитов», – цитирует продюсеров канала издание StarHit.
Создатели отмечают, что зрители удивятся сюжетным поворотам. По их словам, юмор фильма поможет настроиться на позитив и встретить грядущий 2023 год весело.