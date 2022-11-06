Все фильмы хранят свои секреты, некоторые из них зритель может даже не заметить. То, что попадает на экраны кинотеатров — идеально выверенная версия фильма, которая прошла проверку всей команды и была утверждена продюсером и режиссером.

Однако для зрителей многое остается за кадром. Например, тот факт, что машина Дяди Бена из фильма "Человек-паук" на самом деле принадлежит режиссеру. Интересно также, что пончо Клинта Иствуда, в котором он появлялся в трех фильмах, ни разу не стирали.

Смотрите видео, чтобы узнать больше фактов о кино.