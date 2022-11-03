«Добрый медбрат»: шокирующая история о серийном убийце

В конце октября на стриминговом сервисе Netflix состоялась премьера фильма «Добрый медбрат» с Джессикой Честейн и Эдди Редмэйном в главных ролях. Криминальная драма рассказывает реальную шокирующую историю о поимке серийного убийцы, который в течение 15 лет убивал пациентов в больницах, где он работал. Стоит ли посмотреть картину, читайте в материале «Рамблера».

Фото: Кадр из фильма "Добрый медбрат" Кадр из фильма "Добрый медбрат"

Эми Лофрен – медсестра и мать-одиночка, которая страдает от опасного заболевания сердца. Она не может позволить себе спокойно дожидаться операции, ведь для получения медицинской страховки ей надо проработать еще несколько месяцев. Женщина разрывается между обязанностями в больнице, заботами по дому и воспитанием детей, поэтому ее состояние только ухудшается, но тут в больницу устраивается новый сотрудник отделения реанимации Чарли Каллен. Он узнает о тяжелом положении Эми и всячески помогает ей справляться с трудностями.

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Вскоре после появления Чарли в больнице при загадочных обстоятельствах один за другим начинают погибать пациенты, у каждого из них обнаруживают в крови дозы лекарственных препаратов, которые могли быть введены только кем-то из врачей. За расследование смертей берутся два детектива, которые начинают подозревать в случившемся нового медбрата. Оказывается, во всех больницах, где тот работал, происходили подобные странные происшествия.

«Добрый медбрат» снят по мотивам одноименного романа Чарльза Грабера 2013 года, в котором описана реальная история серийного убийцы Чарльза Каллена. Сейчас ему 62 года, он отбывает 18 пожизненных заключений – именно на столько его осудили за убийство 29 человек в больницах. Отметим, что Каллен сознался в убийстве свыше 40 пациентов, а по подсчетам журналистов жертв могло быть около 400, однако доказать смогли только 29 преступлений. Чарльз убивал в период с 1988 по 2003 год в больницах Пенсильвании и Нью-Джерси.

Кадр из фильма "Добрый медбрат"

«Добрый медбрат» – история, освежающая пугающую тему «зло среди нас». Правда, персонаж Редмэйна большую часть ленты остается в тени: режиссер картины Тобиас Линдхольм во главу угла поставил не личности убийцы, а очевидца его злодеяний — медсестру. Разгадать мотивы Чарльза Каллена после просмотра картины не представляется возможным: с одной стороны, он якобы хотел избавить пациентов от страданий. С другой, не все его жертвы были неизлечимо больны, и он как медицинский работник это прекрасно понимал.

В фильме «Добрый медбрат» не дается четких ответов на вопросы о злодеяниях Каллена, а главный конфликт картины зиждется не на борьбе с маньяком, а на равнодушии системы здравоохранения, которая на протяжении долгих лет покрывала преступника, по вине которого погибали люди.