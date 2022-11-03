Кадр дня: кто запретил Шварценеггеру озвучивать «Терминатора»

Сложно представить кого-то, кроме Арнольда Шварценеггера в главной роли в знаменитой кинофраншизе. Именно его образ навсегда и прочно связан с тем самым легендарным Терминатором.

Фото: Кадр из фильма "Терминатор 2: Судный день" Кадр из фильма "Терминатор 2: Судный день"

А еще большое количество фраз, в прямом смысле слова «ушедших в народ». Вспомнить хотя бы «I’ll be back», которую знают поклонники со всего мира. Но мало кто знает, что эту фразу, как и другие, произносил вовсе не знаменитый артист. Читайте от этом в материале «Рамблера».

В американской озвучке Терминатора, разумеется, озвучивал сам Арнольд Шварценеггер, а вот немецкую версию фильма актеру дублировать не разрешили. Несмотря на то, что Шварценеггер родом из Австрии и немецким языком, разумеется, владеет.

Тем не менее, продюсеры отказали актеру в возможности озвучить фильм для немецких зрителей. Объяснили они это тем, что его немецкий язык слишком грубый, характерный лишь для сельских жителей.