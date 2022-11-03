Галустян сыграет куклу из "Игры в кальмара"

Телеканал ТНТ приступил к съемкам новогодней комедии «СамоИрония судьбы!», в проекте примут участие такие популярные юмористы и комики России, как Михаил Галустян, Павел Воля, Тимур Батрутдинов и другие.

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Главные роли в фильме исполнят звезды ТНТ и знаменитые российские артисты. Знаменитые сцены из оригинального фильма Эльдара Рязанова переплетутся с пародийными эпизодами популярных современных сериалов и музыкальных хитов.