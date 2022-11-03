Галустян сыграет куклу из "Игры в кальмара"

Телеканал ТНТ приступил к съемкам новогодней комедии «СамоИрония судьбы!», в проекте примут участие такие популярные юмористы и комики России, как Михаил Галустян, Павел Воля, Тимур Батрутдинов и другие.
Главные роли в фильме исполнят звезды ТНТ и знаменитые российские артисты. Знаменитые сцены из оригинального фильма Эльдара Рязанова переплетутся с пародийными эпизодами популярных современных сериалов и музыкальных хитов.
Михаил Галустян предстанет в роли пятиметровой куклы из корейского сериала «Игра в кальмара», а Андрей Гайдулян, Серж Гореликов, Тимур Батрутдинов и другие артисты исполнят культовую роль Жени Лукашина в собственной интерпретации. Помимо этого, в проекте примут участие Ольга Бузова, Азамат Мусагалиев, Анна Хилькевич, Денис Дорохов, Ольга Серябкина и многие другие отечественные знаменитости.