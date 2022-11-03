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1 час назад

Когда выйдет психологический триллер "Мать моего сына"

Газета.Ru

5 ноября в онлайн-кинотеатре KION состоится премьера психологического триллера «Мать моего сына» с Марьяной Спивак и Евгением Ткачуком в главных ролях.

Когда выйдет психологический триллер "Мать моего сына"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«История интересно закручена, и персонаж непростой, и тема затронута важная и сложная. Ну и, конечно, интересной задачей было попасть в жанр триллера – напугать, не пугая», — заявила Спивак.

По сюжету военный журналист Марк и его супруга Кира хотят усыновить ребенка по имени Вик. Однако в день усыновления внезапно появляется родная мать мальчика Мари и ставит супружеской паре условие: перед тем, как усыновить Вика, Марк и Кира должны будут пожить вместе с ней в ее роскошном особняке в горах. Они соглашаются, но со временем начинают понимать, что хозяйка дома ведет запутанную игру. Марк решает разобраться в происходящем и начинает собственное расследование.

Ранее вышел трейлер сиквела «Аватара».

Фильмы,Аватар,Марьяна Спивак,Евгений Ткачук,
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